La polémica publicidad de una casa de depilación que abrió un debate caliente: "¿Te la comerías?"

Una publicación de Twitter de una casa de depilación se hizo viral y encendió la polémica. A través de un flyer buscó captar clientes con una foto y una frase que puso sobre la mesa el debate si este hábito es o no un pensamiento machista.

Todo comenzó con una captura de pantalla que publicó en la red del pajarito la usuaria @EllezaSmith, quien debajo de la imagen escribió: "No te puedo creer la publicidad de un spa acá en Oviedo ( Paraguay) jajajaja". Los tuiteros se hicieron eco de la foto que muestra a una empanada llena de pelos, servida en un plato, haciendo alusión a los genitales femeninos, acompañada de la frase "¿Te la comerías? Tu novio tampoco. Elegí depilarte con láser". Más tarde apareció una imagen similar pero con una dona.

Fue allí que explotaron los comentarios, que mezclaron el humor de unos y las críticas de otros por la utilización de ese concepto machista sobre la depilación definitiva. Algunos de ellas expresaban "Jajaja, mi novio, sí", "Son unos tiernitos", "Si nosotras podemos por qué ellos no? Ni que ellos anduvieran todos perfectamente depilados", "Es medio muuuuy arcaico… Me parece ridículo. Con esa publicidad por ej, yo no iría… NO pueden cuestionar algo así", o "Como van a comprar mi qk con una empanada".

Por lo pronto el debate está encendido y generó una enorme polémica en redes sociales.