La industria local pide créditos blandos y reglas de juego claras para levantarse de la pandemia

En un compás de espera motivado por un crecimiento del 20 por ciento en relación al año pasado (cuando todo pareció quedar detenido en el tiempo) y con la urgencia de que desde el Estado se incentive la producción con líneas de crédito blandas. Así viven, con esa expectativa, hoy, 2 de septiembre, el Día de la Industria, los representantes del sector.

La Unión Industrial del Gran La Plata -UIGLP- reúne a unas 60 firmas (la mayoría pymes) de la Región. Muchas son fábricas y en una gran proporción producen insumos para el mantenimiento de empresas de mayor envergadura, sobre todo las relacionadas con el polo petroquímico de la Región. Hay iniciativas vinculadas a la producción cárnica, ladrillos, insumos de salud, y fabricación de alimentos, entre otros rubros.

Durante 2020, con la circulación del Covid y las medidas sanitarias que se adoptaron para acotar la transmisión del virus, la mayoría de las pymes regionales apenas sobrevivió. Ahora, desde hace unos meses, se visualiza cierta reactivación, dice el presidente de la UIGLP, Hugo Timossi, quien a la vez advierte que la falta de inversiones que caracteriza estos tiempos atenta contra la expectativa de crecimiento que genera esta mejora comparada con la situación de un año atrás.

“Estamos mejor que el año pasado; se creció un 20 por ciento respecto de 2020. Pero la industria lo ha soportado todo y sin cerrar, y si no hay inversiones no hay posibilidades de seguir creciendo”, subraya Timossi, y añade: “Se ha hecho un esfuerzo feroz para mantenerse en la pandemia, con un 30 por ciento menos del personal trabajando. Ahora eso se está revirtiendo, porque será aproximadamente un 10 ciento el personal que no se ha reincorporado a sus tareas, pero necesitamos un mejor paisaje para aspirar al crecimiento”.

Para desarrollarse, el sector reclama reformas tributarias y laborales y créditos “pagables”, pues, en ese sentido, asegura Timossi que “no nos podemos comprometer con los que se ofrecen ahora, a tasas de entre el 30 y el 40 por ciento”. Esa imposibilidad de tomar prestado dinero de los bancos hace que se le ponga un freno al crecimiento industrial. “De este modo no podemos invertir en bienes de capital”, afirma el dirigente de la UIGLP.

En rigor, lo que se espera es alcanzar un rendimiento más acorde a las épocas de “normalidad” pre pandémica y para eso hacen falta incentivos financieros. “El gobierno tiene que hacer un esfuerzo para poder subvencionar los créditos blandos, como así también establecer reglas de juego claras para que la industria pueda continuar creciendo”, opina Timossi.

En la actualidad, el sector presenta un 50 por ciento de mano de obra informal, aunque busca regularizar la cuestión laboral. Según sostiene el titular de la unión de industriales de la Región, con reformas laborales y tributarias se podría tomar “una mayor mano de obra en blanco”.

Otra realidad de estos tiempos, de acuerdo a lo que resaltó Timossi, es que al dejar de trabajar las personas de mayor experiencia (debido a que por la edad se encuadraron dentro de la población de riesgo frente al Covid) se advirtió que el personal más joven no estaba del todo capacitado. De ahí que se busca organizar escuelas de oficio que preparen a las nuevas generaciones para los desafíos laborales en el sector de la producción.

Los números según los rubros

A nivel nacional, según un índice elaborado por la consultora Orlando Ferreres & Asociados, el sector Alimentos, Bebidas y Tabaco exhibió en julio un avance de 4,2 por ciento en el cotejo interanual (10,8 por ciento en aceites y subproductos aunque mostró una merma de 7,7 por ciento respecto de junio).

Por otra parte, la faena vacuna anotó la cuarta baja anual consecutiva, en este caso de 12,4 por ciento, mientras que respecto de junio también se advirtió una leve baja.

El rubro Maquinaria y Equipo, a su vez, anotó en julio una expansión de 35,5 por ciento respecto de igual mes del año pasado (y de 59 por ciento en lo que va del año), mientras el sector automotor en particular alcanzó una producción de 31.935 unidades, cifra que implicó una contracción de 20,2 por ciento comparado con el nivel alcanzado durante junio.

En minerales no metálicos, la producción de insumos de la construcción creció en julio 17,9 por ciento interanual y 44,8 por ciento en siete meses, con un avance de 21,4 por ciento en el caso del cemento portland, que anotó el volumen despachado más alto del año y repitió “los niveles alcanzados hacia el fin del año pasado”.

Por último, la producción siderúrgica observó una expansión anual de 32,6 por ciento en julio y de 48,8 por ciento en el acumulado desde enero.

Se destacó particularmente el avance del hierro primario (53 por ciento interanual).

