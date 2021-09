Se cayó Instagram en todo el mundo y explotan los memes

Usuarios de Instagram de todo el mundo reportaban hoy una caída de la red social por lo que no podía compartir publicaciones, historias, usar mensajería ni interactuar con otras personas. La falla tenía alcance tanto para la app como para la versión web,

Según el sitio Downdetector, entre los problemas que más están sufriendo los ‘instagrammers’ se encuentran dificultad en la conexión, caída del servicio o mal funcionamiento interno, por ejemplo no pudiendo enviar mensajes directos, ver Stories, poner comentarios o subir nuevos posts en la plataforma.

Como era de esperar, a través de Twitter comenzaron a aparecer los memes en alusión a la falla que presentó una de las redes sociales con más usuarios.

Oh no! Le dieron a mi amigo! A Instagram! pic.twitter.com/74zVtIGhNh

Despues de saber que no era mi WiFi, solo que Instagram se cayó. #instagramdown pic.twitter.com/PVp1mCHUwH

He sido más engañada que con mi ex pensando que era la única que se le había caído instagram #instagramdown pic.twitter.com/FQrq27ORGH

no aguanto un segundo mas con instagram caido porfavor necesito publicar historias en mi emprendimiento pic.twitter.com/9q0Mmz6A9O

Cada vez que entro a Instagram y no me acuerdo de que no funciona. pic.twitter.com/z67G01gntm