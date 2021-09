La Justicia de EE UU ratificó que mantendrá la sanción por el biodiésel argentino

Argentina recibió un duro revés judicial. Pese a la revisión del Departamento de Comercio de EE UU, la Corte de Comercio Internacional de ese país ratificó el fallo sobre los aranceles del biodiésel argentino. Se trata de un golpe para el Gobierno y el exportador de biodiésel LDC Argentina S.A., luego de que habían comenzado un juicio sobre esta problemática en 2020.

El juez Gary S. Katzmann ayer dictó un fallo en el indicó que el Departamento de Comercio no había sobrepasado los límites de la Ley Arancelaria de 1930. Esa cuestión le permitía cambiar de opinión entre las determinaciones preliminares y finales en una revisión por cambio de circunstancias. El juez detalló que “el tribunal concluye que Comercio no se equivocó al revisar su decisión inicial de que existía un cambio de circunstancias porque ... la ley, aunque no dice nada sobre el análisis sustantivo requerido por Comercio en una RCC, requiere que exista un cambio de circunstancias para que Comercio modifique la tasa de depósito en efectivo”.

Todo se inició porque las ventas de biodiesel argentino a Estados Unidos llegaron a representar U$S 1.200 millones, por lo que se convirtieron en el principal producto de exportación a ese país, en un mercado clave para la cadena productiva de la soja. Es por ello que tiene una bran importancia acceder al mercado estadounidense ya que tiene una alta demanda, sostiene los precios y en los últimos años nuestro país demostró ser muy competitivo.

Cabe recordar que en 2016 los productores de biodiésel estadounidenses reclamaron al entonces presidente Donald Trump que tome medidas de represalias contra el biodiésel que se exportaba desde Argentina. El motivo del pedido era que al mercado de EE UU ingresaba con dumping y que, encima, tenía subsidios.

El presidente de la de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Luis Zubizarreta, le dijo al sitio Infobae que “es una mala noticia, consideramos que es injusta la sentencia y estamos analizando la posibilidad de apelar. Junto con el Gobierno argentino venimos trabajando en reabrir el mercado de Estados Unidos y el de Perú, ya que es muy importante para la agroindustria nacional contar con dichos mercado, porque nos permite diversificar nuestras exportaciones”.