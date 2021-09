En el mundo de las estafas, ahora se sumó el tema “vacunas”

El ritmo de las estafas no se detiene y las temáticas se adosan a la realidad del país. Pandemia mediante, los embaucadores utilizan tretas vinculadas a las necesidades de cada ciudadano y, en este caso, la “letra” la dio la vacunación.

En las últimas horas un vecino platense sufrió un intento de estafa a través de una llamada telefónica a su número privado de celular. Según relató Hernán, el damnificado que se contactó con EL DIA, la persona que lo llamó le “regalaba” una suma de 33.000 pesos desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación, siendo que “fue beneficiado” por la pandemia y haber recibido las vacunas correspondientes. “No sabían ni mi nombre, ni mi documento, ni nada. Incluso dudaron al decirme si me había vacunado, por eso me preguntaron. El que me habló tenía tono cordobés”, detalló. La víctima contó que le quisieron dar un código para ingresar a su cuenta bancaria, y de esa forma “le depositarían” el dinero. “Yo seguí hablando para ver hasta dónde avanzaban. Y cuando confirmaron que estaba vacunado, porque yo les dije que sí, me dijeron que me iban a dar un código para ingresar a mi Home Banking y así acreditarme la suma de 33 mil pesos”.

Entonces, “les dije que me parecía raro, ya que no estaba al tanto de nada, siendo médico y trabajando en un hospital público. Les dije que me parecía una estafa y les corté”, cerró.