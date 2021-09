Cristian Comas es el nuevo presidente de Defensores de Cambaceres

Durante la jornada de este sábado, se llevó adelante el acto electoral en el Club Defensores de Cambaceres, en un hecho histórico ya que hace más de 20 años que no se elegía presidente en las urnas. En este marco, Cristian Comas fue elegido como el nuevo mandamás de la institución de Ensenada, que el próximo mes cumplirá 100 años de vida.

Tal como había anticipado EL DIA en su edición de papel, el viernes a última hora Carlos Lugos, el candidato de la otra lista "Resurgimiento Rojo" renunció a su candidatura, luego de la polémica que se desató por la Asamblea que finalmente tuvo un marco legal. Es por eso que hoy fue el propio Raúl Zamponi, presidente saliente e integrante de la lista de Lugos, quien se acercó a retirar las boletas de las urnas.

Pese a esto, finalmente los socios que entraron al cuarto oscuro pudieron elegir entre ambas listas. "Estaban las dos listas, me pareció sorpresivo. Todo muy tranquilo por suerte", dijo el socio Emiliano Roskell a EL DIA, quien fue el votante número 130, de un total de 157 que se acercaron a la sede de Calle San Martín.

En contacto con EL DIA, el flamante Presidente de Cambaceres había brindado su palabra: "Lo primero es apuntar al plano social. Y en las distintas disciplinas deportivas que se practican en el club. También al área de infantiles y juveniles, que es el futuro del club. En Cambaceres tenemos vida social y apuntamos fuerte a ese sector".

Y agregó: "La entidad crece con los socios dentro del club, escuchándolos y sacando lo mejor para construir ideas. Con 46 años, me siento capacitado de poder conducir a Cambaceres porque tengo muchos proyectos que me gustaría poner en práctica. Cuando uno se larga en esto, no se tiene experiencia, por eso pido que me acompañen para hacer un Cambaceres más grande”. Sobre la imposibilidad de llegar a la unidad, Comas dijo que “me dolió mucho no poder lograrla. Somos una misma comisión y tomamos las decisiones juntos. Acá hay gente muy valiosa, y me parece que por egos, no se concretó”. “Voy a trabajar para unir a todos los sectores del club”.