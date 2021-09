Inseguridad: “Los ladrones no nos preguntan a quién votamos”

“Tuvieron la precaución de vallar a 200 metros todo el edificio” del ministerio de Seguridad bonaerense, en 2 entre 51 y 53, para lo cual “usaron más de 50 policías que no usan para cuidarnos de los ladrones. Como si fuéramos nosotros los delincuentes y problemáticos”, se quejó Héctor Tassino, un vecino de City Bell que participó de la segunda caravana de Barrios Unidos La Plata, cuyo objetivo inicial era llegar hasta la cartera que encabeza Sergio Berni. Lo habían planificado así para “no molestar a los vecinos” con un recorrido extenso como fue el de la primera convocatoria, hace dos semanas, que incluyó una movilización por distintas dependencias, como la Procuración y la Legislatura.

Con el perímetro de Seguridad cercado, unos 50 autos en caravana avanzaron por el Centro hasta la puerta de la casa de Gobierno, en calle 6, donde el personal de custodia se apuró en cerrar las rejas con candados. En la vereda quedaron mujeres, hombres, adultos mayores y niños aplaudiendo y gritando “seguridad”.

“Nos atendió alguien con menos categoría que un 4 de copas”, ironizó uno de los vecinos, mientras que otro aseguró que “nos mandó a pedir audiencia con Aníbal Fernández”, flamante ministro de Seguridad, pero de la Nación. Cuando se lo hicieron notar se retiró prometiendo ubicar a algún funcionario, pero “no volvió a salir”, aseguraron a este diario.

“En estas dos semanas solo obtuvimos dilaciones”, sumó Tassino, “la única respuesta a nuestro pedido de audiencia con Berni fue que fuéramos a Puente 12, en La Matanza”. Indignado, el vecino resaltó que a ese partido, con “334 kilómetros cuadrados y 1.700.000 habitantes, mandaron 700 gendarmes y 250 patrulleros, mientras que a La Plata, con el triple de territorio y un poquito menos de habitantes, enviaron 60 patrulleros de reemplazo”.

Convencido de que el “desprecio” para con la población de la capital bonaerense puede esconder causas políticas, Tassino aclaró que “acá hay gente de todos los partidos, porque los ladrones no nos preguntan a quién votamos cuando nos roban”.

Rolando Nuggeti, que también vive en City Bell, a un par de cuadras de la comisaría, recordó que hasta hace unos años pasaban “cuatro patrulleros por la puerta de mi casa y ahora no ves uno ni en foto. A mí me robaron dos veces ya”.

Roberto pasó por experiencias parecidas. Reside en 35 entre 3 y 4, le robaron “la camioneta a las 12 del mediodía y el año pasado entraron a mi casa. Cuando la policía vio la filmación dijeron ‘a este lo metimos preso la semana pasada. Sabían a dónde vivían y todo, pero tienen total libertad para robar”, aseguró, antes de advertir: “Nos van a obligar a armar, como los norteamericanos”.

Adriana Guanzetti es de la zona de Parque Castelli. En sintonía con el resto de los manifestantes cuestionó a los “gobernantes”, porque “vemos que pasan y no solucionan nada. Por eso no queda claro si no son parte del problema”, dijo, proponiendo “instrumentar un mecanismo para trabajar colaborativamente con los comisarios”, porque así como hay malos hay buenos”.

De la movilización participaron referentes y vecinos de 13 barrios, como Héctor Tassino, de Los Hornos; Eduardo Hache, de Tolosa y Leandro Boschi, hermano de Mariano, asesinado frente a su familia el 9 de agosto, en un asalto en su casa de San Carlos.