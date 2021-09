Nuevos robos en Tolosa, Gonnet y Villa Elisa: crece el miedo en la zona Norte

Hace largos meses que la delincuencia viene pegando duro en la zona norte platense, tanto en casas como en comercios, con o sin sus dueños, así de noche como de día.

Ya hubo múltiples reclamos para que se ejecuten medidas preventivas que desalienten nuevos ataques, pero las promesas de jefes policiales quedan sólo en buenas intenciones. Y los maleantes siguen haciendo de las suyas.

En las últimas horas hubo más casos que profundizaron el temor y la preocupación por la situación planteada.

Una de estas penosas historias se desarrolló en una de las localidad más acechadas desde hace muchos años por el delito: Tolosa.

Como lo había adelantado este diario en su edición de ayer, en 527 entre 117 y 118 los asaltantes fueron dos motochorros que sorprendieron a su víctima en la calle, a punto de subirse a su vehículo.

Este vecino, que evitó ser identificado, le contó ayer a EL DIA que “justo me estaba subiendo al auto y me encontraba apoyando a mi nena en la sillita, cuando se me acercaron dos delincuentes en una moto”.

“Uno se quedó” en ese rodado mientras “el otro bajó con un cuchillo en una mano, amenazándome para que le entregara dinero”, reflejó. Aportó que su “preocupación más grande era la nena”, de modo que estuvo “mirándola todo el tiempo”. Aunque apenas le prestó atención al ladrón, la víctima lo recuerda como de “1,70 de estatura, flaquito, morocho y de pelo teñido de rubio, larguito y con rulos”. Y acotó: “Tenía una gorrita con visera”.

El nerviosismo y su atención permanente a su hijita, hicieron que este vecino no se percatara hacia dónde fue que los motochorros emprendieron la fuga.

“NI LA ALARMA LOS FRENÓ”

Por otra parte, una mujer que salió de su casa en Villa Elisa para ir a buscar a sus hijos a la escuela, cuando volvió a su domicilio se encontró con que, aprovechando que se ausentó apenas “10 minutos”, ladrones ingresaron para robarle.

El escruche ocurrió en 419 y 133, hacia donde la mujer con sus hijos regresaba cuando recibió en su celular una notificación de la empresa de la alarma.

El terrible mensaje le advertía que habían ingresado extraños a su vivienda. Una vez en esa finca, comprobó que los delincuentes habían escapado. Pero, peor todavía, que le habían robado diversas pertenencias y le dejaron un enorme desorden.

La damnificada se mostró sorprendida ante EL DIA debido a que los delincuentes “actuaron a plena luz del día y con muchísima rapidez, ya que salí de acá sólo 10 minutos”.

Reflexionó, igualmente desconcertada, que “ni la alarma que se activó los frenó. Siguieron robando como si nada”.

Paralelamente, conjeturó que “deben tener tanta experiencia en el tema de robos, que ya conocen el tiempo con el que cuentan para permanecer dentro de una casa cada vez que suena una alarma y se activa el sensor de movimientos”.

EN GONNET

En inmediaciones de Lacroze y 17, en tanto, vecinos informaron que asaltaron a una panadería apenas la empleada abrió el local ayer a la mañana. Huyeron con la recaudación.

El escruche en una casa de Villa Elisa se produjo en apenas 10 minutos, precisó la damnificada