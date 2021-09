Adolescentes: cómo viven hoy su sexualidad

Como cualquiera que tenga hijos o nietos adolescentes habrá notado, hoy los chicos y las chicas viven de manera más libre y abierta su sexualidad. Acaso uno de los aspectos más evidentes es que tienen menos prejuicios para conectar con su identidad sexual: los géneros ya no son lo mismo que hace unos años, y entre ellos la heterosexualidad monogámica ha perdido lugar. ¿Pero significa eso que también saben más de sexo que sus predecesores o que en la intimidad se las arreglan mejor?

La realidad que subyace detrás de esta pregunta es acaso una de las claves que ha hecho de Sex Education un éxito mundial. Con su tratamiento realista de las dificultades, inquietudes y prejuicios con que muchos adolescentes viven hoy la sexualidad, la serie de Netflix ha logrado convertirse en un fenómeno de la pantalla que, según algunos sexólogos, contribuye además a desmitificar falsas creencias entre los chicos ofreciéndoles una visión del sexo más realista que la que suelen tener.

Y es que si bien no queda duda de que los adolescentes de este tiempo tienen mayor acceso a la información esto no significa que sea de buena calidad. “En la gran mayoría de los casos, el exceso de información sumado al consumo de pornografía” no sólo deriva en una “poca conciencia del riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual”, sino que es además “un elemento crucial en su disconfort sexual”, explica la médica Sandra Magirena desde la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ).

Lo mismo señala la sexóloga clínica Carla Garibaldi. “La falta de educación sexual y el exceso de mala educación en torno a la sexualidad hace creer que el sexo es perfecto, que siempre hay que tener ganas, que nada puede salir mal, y que cualquier cosa por fuera de la norma debe ser silenciada. Tanta exigencia, vergüenza y culpa no permite animarse a hablar de una sexualidad real”.

Frente a esto, “muchas veces las personas se reconocen y se sienten identificadas con una problemática a través de la ficción”, dice la sexóloga, quien asegura haber recibido en su consultorio pacientes que llegaron tras identificarse con tal o cual personaje de la serie de televisión.

INTERNET, ESCUELA DE SEXO

“Los jóvenes hoy tienen libre acceso a mucha información, pero esto no implica mayor conciencia. Estar informado no es sinónimo de ser pensante. La pornografía, donde los estereotipos de modelos sexistas siguen vigentes y las mujeres seguimos siendo estigmatizadas, ha pasado a ser la escuela del sexo”, señala la doctora Magirena al mencionar la fuerte incidencia que tiene actualmente internet en la educación sexual.

El fenómeno aparece reflejado en diversos estudios hechos en nuestro país. Un sondeo de la Asociación Civil e Impacto Digital entre 400 jóvenes de entre 16 y 24 años de cinco provincias (Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Salta y Jujuy) mostró hace unos meses atrás que sólo el 2,02 % de ellos tuvo Educación Sexual Integral en la escuela, y que si bien el 60,7% reconoce tener conocimientos sobre sexualidad éstos provienen básicamente de las redes sociales e internet.

Con este trasfondo no parece extrañar a los especialistas en sexología el hecho de que persista entre los adolescentes una baja conciencia sobre los riesgos del embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual, ni que vivan en general su iniciación sexual con mucha presión.

MAYOR PRESIÓN

Hoy “la presión sobre lxs adolescentes para tener relaciones sexuales es enorme. Ansiedades propias, del entorno, miedos, dudas, rendimiento, distintos factores entran en juego al momento del encuentro con otrx” explica la doctora Magirena.

“Probablemente, lxs jóvenes le temen más al rendimiento o performance sexual, a lo que se espera de ellxs y lo que la sociedad impone. En el consultorio la mayoría de las consultas que se ven es sobre tiempo eyaculatorio, orgasmos y falta de erección, entre otras. Todas situaciones que suelen ser transitorias, pero donde vemos que la ansiedad domina la escena”, cuenta la especialista en ginecología infanto juvenil.

“En la gran mayoría de los casos, el exceso de información no acompañada del conocimiento sumado al consumo de pornografía, puede ser un elemento crucial en el disconfort sexual. Se centran quizás más en que la erección falla o no se sostiene, como si esto fuese un problema a resolver solo con una pastilla, sin detenerse a observar el nivel de ansiedad anticipatoria al momento del encuentro sexual que debe ser un espacio de disfrute y placer”, sostiene la profesional.

CÓMO AYUDARLOS

En un contexto donde la educación sexual tiene poco espacio en las escuelas y los chicos aprenden mayormente en internet, desde la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil resaltan la importancia de que los padres tomen un rol más protagónico y se animen a hablar con sus hijos de sexualidad. “Cuanto más acceso a información de calidad reciban –sostienen-, mejor preparadxs estarán a la hora de consentir o decir no, y por lo tanto tendrán menos riesgos y disfrutarán más”.

Con este propósito, la entidad difundió este mes un documento donde recomienda a mamás y papás, hablar de sexualidad con sus hijos desde temprana edad llamando a los genitales por su nombre, enseñarles la colocación del preservativo o campo de látex; brindar conocimiento sobre prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual antes de llegar a la adolescencia, y educar sexualmente en base a conocimientos claros y sin rodeos, desde la afectividad, el respeto y el amor:

“La sexualidad se pone en juego en muchas decisiones que tomamos y es por eso que necesitamos información adecuada y, en ocasiones, acompañamiento. Quizá por miedo y desconocimiento tendemos a evitar conversar con los niños, como creyendo que al evitar hablar sobre el tema, el tema no existe. Ese silencio no es gratuito, porque puede ser rellenado con información falsa, llevando a descuidos y situaciones de riesgo, y además implica que no nos busquen para pedir ayuda cuando la necesiten”, señala la psicóloga especialista en sexología Cecilia Ce

“Es un error bastante frecuente creer que al hablar de sexualidad estamos hablando de tener sexo. –agrega-. Es importante comprender que el erotismo no se encuentra en los niños sino en la mirada adulta. Comprender que la sexualidad no es sinónimo de genitalidad, sino que es una dimensión humana amplia que abarca desde la afectividad, los vínculos, el cuerpo en toda su extensión, los cuidados, la autoestima…”

Como sostiene la especialista, “construir un espacio abierto y disponible al diálogo, es justamente mostrarnos disponibles. No es invadir ni bajar línea, sino que implica la escucha activa y la contención. Esos momentos no tienen por qué ser serios ni dramáticos, sino que pueden ser espacios de encuentro y disfrute, lo cual va a favorecer la construcción de una sexualidad sin vergüenza ni estrés.