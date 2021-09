Netflix presentó un primer adelanto de The Sandman: ¿Continúa la historia de Lúcifer?

En tanto Netflix se encontraba trabajando en la sexta y última temporada de Lucifer, otra se encontraba trabajando en un nuevo proyecto que está basado en las mismas historias de Neil Gaiman, Sandman.

Cabe recordar que Lucifer es una adaptación de los cómics de The Sandman de Gaiman, aunque este tuvo muchas diferencias en la historia y los protagonistas. La nueva adaptación de Netflix, promete que estará más a pegada a la obra original y al personaje principal, Sandman.

La historia fue publicada originalmente en 75 números mensuales y en un especial, convirtiéndose en el título insignia de la línea Vertigo de DC Comics para adultos durante muchos años.

The Sandman promete ser una de las adaptaciones más complejas y prometedoras de Netflix. Desde su mismo anuncio ha copado titulares por doquier, convirtiéndose en un proyecto tan esperado como temido. The Sandman, no obstante, es una de las obras más célebres y laureadas de Neil Gaiman, un tebeo que arrancó a finales de los ochenta y cuya influencia es innegable en múltiples obras y mundos de ficción.

Ahora, por primera vez, se podrá ver cómo lucirá en pantalla en un espectacular tráiler:

¿De qué se trata The Sandman y quiénes son los personajes?

La historia de The Sandman sigue a Sueño, uno de los Siete Eternos, todos ellos hermanos que representan los conceptos metafísicos del mundo. Sueño, también llamado Morfeo, es capturado por un grupo de humanos durante la Primera Guerra Mundial y logra escapar hacia la actualidad. Allí tratará de reunir a todos sus hermanos (Destino, Muerte, Destrucción, Deseo, Desespero y Delirio) para restaurar su reino.

La adaptación de Sandmand cuenta con un elenco de lujo encabezado por Tom Sturridge en el rol de Sueño. A él lo acompañarán Gwendoline Christie como Lucifer, Vivienne Acheampong como Lucienne, Charles Dance como Roderick Burgess, Boyd Holbrook como The Corinthian, Asim Chauhry como Abel, Sanjeev Bhaskar como Cain, Mason Alexander Park como Deseo, Donna Preston como Desespero, Jenna Coleman como Johanna Constantine, Niamh Walsh como Ethel Cripps, David Thewlis como John Dee, Kyo Ra como Rose Walker, Razane Jamma como Lyta Hall, Sandra James Young como Unity Kinkaid, Stephen Fry como Gilbert, y Patton Oswalt como Matthew el Cuervo.

The Sandman aún no cuenta con fecha de estreno oficial, pero se espera que llegue a Netflix en algún momento de 2022.