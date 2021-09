Milagro Sala apuntó contra el Gobierno: “Me siento desilusionada y usada por el Frente de Todos”

Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, mantuvo una charla con Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). A través de Instagram, compartió duras declaraciones sobre el Gobierno e insistió en su reclamo por ser liberada como “presa política”.

Entre sus acusaciones, Sala criticó: “El Gobierno nacional y popular va a cumplir dos años en diciembre, y quien te habla va a cumplir seis años de detención en enero. Son muy flexibles con la oposición y con los nuestros son más duros”. Y subrayó: “La administración de Alberto Fernández prefiere hacer negocios con la marihuana, y el litio (en Jujuy). Pero los presos políticos venimos postergados hace tiempo. Eso no tiene por qué ser así”.

Junto a Grabois, la titular del Tupac Amaru apuntó contra Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y habló de un “pacto de poder” por los negocios detrás del “litio y la marihuana” en la provincia norteña. “Lamentablemente veo que Wado de Pedro y otros más se sientan a hablar con Morales. Jujuy tiene más adelantos de coparticipación en todo el país, le siguen justificando una deuda enorme y hoy día es una de las primeras provincias con esto y está entre las que más alta van recibir la coparticipación, y nadie le pide rendición de cuentas de nada”, denunció.

Grabois consideró que "la actitud del Frente de Todos, en el caso de Milagro y los compañeros de Tupac, es una claudicación frente a una bandera que se sostuvo durante toda la campaña y la resistencia al macrismo".

A su vez, pidió al Gobierno que declare a Milagro Sala como "víctima de violencia de género" y adelantó que trabajará para presentar un proyecto de ley desde el Frente de Todos para que se intervenga el "corrupto" Poder Judicial de Jujuy.

En ese marco, el dirigente de la MTE le preguntó a la dirigente de la Tupac Amaru qué pensaba de los funcionarios que la apoyaron tiempo atrás y ella respondió: "¿Me preguntas si estoy desilusionada con el Frente de Todos? Sí, estoy desilusionada con el Frente de Todos, y de todos ellos. Nosotros no estamos nada bien. Va a haber nuevos presos políticos de acá a seis meses. Me siento usada".

"Me cansé de que me digan que aguante un poco más. Los días pasan, los meses pasan, y uno sigue adentro. No quiero que me prometan, quiero que comiencen a hacer las cosas", completó.