Primer monumento a un ex soldado de Malvinas caído en posguerra

En el Jardín de la Paz del Paseo del Bosque se realizó un homenaje al ex soldado Jorge Claudio Mártire. Se trata del primer monumento realizado en honor a un soldado caído en posguerra. Participaron familiares del ex combatiente e integrantes de la Casa del Ex Soldado de Malvinas (CEMA). Hubo palabras alusivas y en el lugar hay un código QR mediante el cual se puede acceder a un texto redactado por Florencia Mártire, hija del ex soldado.