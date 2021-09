Hartazgo en City Bell por la reiterada falta de agua

Los vecinos de un sector de City Bell se quejaron porque volvieron a padecer la falta de agua. Sólo tienen un poco de presión de servicio desde la 1 de la madrugada y hasta las 8 de la mañana, fundamentalmente de jueves a domingo.

Andrea Sillamoni, quien tiene discapacidad, es diabética e hipertensa, el año pasado y en el verano de este 2021 realizó decenas de reclamos ante Aguas Bonaerenses y la Autoridad del Agua.

“En todos estos meses nunca vinieron de Aguas Bonaerenses y sólo vino un técnido de la Autoridad del Agua para tomar la presión del servicio y comprobó que era inexistente”, describió la usuaria, sumamente preocupada por la situación que atraviesan en la zona de 24 entre 476 y 477,

El grado de padecimiento de la falta de agua es dispar en esa cuadra. Por ejemplo, los vecinos que viven en la vereda de los impares tienen serios problemas con el servicio, pero quienes viven en la vereda de los pares no tienen tantos padecimientos. Por esa vereda cruza el caño maestro, afirman los usuarios de ese barrio.

“Si en primavera comenzamos a tener estos problemas, no quiero saber lo que ocurrirá en verano”, dijo Sillamoni, que entre el año pasado y el verano de este año superó los 60 reclamos ante Aguas Bonaerenses.

Según describen en el barrio, la historia se repite jornada tras jornada, fundamentalmente de jueves a domingo. El lunes es el “mejor día de la semana”, pero desde el martes empieza a faltar gradualmente hasta que llega el jueves y la falta de servicio es prácticamente total, describieron los usuarios afectados.

Su calvario es el denominador común de un drama que padecen centenares de usuarios de Absa en diferentes barrios y que amenaza con agravarse con la llegada del verano.

El año pasado, desde la Provincia reconocieron que entre la falta de mantenimiento que sufrió el servicio, el contexto del coronavirus y las condiciones climáticas, los problemas de cada año con el suministro “están llegando antes y se van profundizando”. Por eso pidieron “ahorrar” el recurso y lanzaron en su momento una serie de recomendaciones de uso responsable.

El año pasado los vecinos llamaron también a la Defensoría del Pueblo. Me tomaron todos los datos y números de reclamo de 2020 y de 2019”.

La vecina citibelense lleva un prolijo cuaderno con los detalles de los sucesivos reclamos que realizó ante ABSA por la “sequía” en el norte platense.

Soluciones no obtuvo ninguna. Y ahora vuelve a quedar atrapada en una rutina que conjuga levantadas a la madrugada para cargar baldes y bidones, malabares para poder higienizarse o limpiar los elementos indispensables , y elreligioso pago de las facturas a la distribuidora de agua. Espera una urgente respuesta. “Ya tengo paga la factura de octubre, pero no gano nada con ser una usuaria cumplidora, porque no me dan una respuesta”, describió la vecina que habló con este diario, cansada de revivir los problemas con la escasez de un servicio esencial.

Los vecinos piden que Aguas Bonaerenses “tome en serio este reclamo, que venga al barrio, observe lo que ocurre y nos de una solución definitiva a nuestros problemas. No queremos tener otro verano cargado de problemas. Si ya arrancamos mal en el principio de la primavera no quiero pensar lo que llegará con el correr de los meses, cuando aumenta la temperatura y la demanda del servicio”, contaron los vecinos.

También agregaron los vecinos que no quieren “apelar a los motores ilegales, porque no es el mecanismo que debe utilizarse. Se debe garantizar desde la empresa que se cumpla con el servicio por el que cobra todos los meses”.