¿Carmen metió la pata? La furia de Nicole Neumann porque ventiló detalles de su conflicto con Cubero

Parecía que el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero había ganado en tranquilidad, o al menos había desaparecido de los medios de comunicación. Pero algunos comentarios de Carmen Barbieri en Mañanísima sobre la tensa relación de la ex pareja despertó la furia de la modelo. "Voy a tener que hablar con ella", tiró Nicole.

"Hay cosas que aclarar entre ellos, hay cortocircuitos. Yo hago Los 8 escalones con ella y el otro día me dijo que podía contarlo", fue la frase con la que Carmen comenzó a referirse a Nicole y Poroto.

En principio Carmen advertía que "yo no quiero meterme en esas cosas de pareja cuando hay niños, pero hay problemas". Y agregó: "Nicole me dijo ‘siempre quedo yo como la malvada y la historia es otra’. No estoy hablando mal del papá de las chicas. Esto que hablamos fue de mujer a mujer. ‘Quedo como la mala de la película y la estoy pasando mal’, me dijo".

Con el comentario parecía que la capocómica estaba mencionando algo a la pasada, pero enseguida tiró la bomba: "Las nenas no se sienten cómodas, no sé cuál, no se siente cómoda cuando va a la casa del papá".

Carmen siguió al comentar que "estoy tratando de no meterme en esto. No es que no quiere ir la nena, pero no se siente cómoda y capaz que quiere estar con la mamá. No le gusta algunos tratos, pero eso hay que preguntarle a Nicole. Habría que sacarla al aire".

"No me dio nombres. Habló del trato, no se siente bien en ese lugar. Está incómoda. Hay tratos con los que la chiquita no se siente cómoda", ventiló Carmen sobre la charla íntima con Nicole.

Enterada de los dichos de Carmen, a quien le confió la información a lo mejor pensando en que la guardaría bajo siete lleves, Nicole no pudo ocultar su malestar y aseguró que hablará con ella cuando se la cruce nuevamente en Los 8 escalones.