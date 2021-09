Juanse: “Yo no soy una estrella de rock, no le doy pelota a eso”

El 24 de julio pasado Juan Sebastián Gutiérrez, alias Juanse, salió al escenario del Gran Rex a recibir el calor de las masas, con un nuevo disco, “222 Biograma”, bajo el brazo tras dos años de pandemia. Pero fue más que un reencuentro con el público pospandemia: el show, agotado, fue el último eslabón de una cadena de acontecimientos que volvieron a poner al líder de los Ratones Paranoicos en el centro de la escena.

“Está bueno, es una mezcla, un poco de alegría y un poco es volver a demandarse, estar ahí a full”, confiesa Juanse, en diálogo con EL DIA, antes de su desembarco el sábado, con su show de clásicos y disco nuevo, en La Plata (a las 20 en la sala de 58 entre 10 y 11). “Es como preguntarle a un panadero que siente cuando está al lado del horno: debe estar contento… pero hace mucho calor”.

Y hace calor porque en poco más de un año y medio se sucedieron una serie de acontecimientos en la vida de Juanse y los Ratones que le subieron el volumen a la vida. Primero, Diego Levy estrenó el documental “Juansebastián”, que mostraba como nunca al Juanse religioso e íntimo, ese que superó los excesos noventosos y encontró a Dios, y cuando aquella película comenzaba a rebotar (“uno se da cuenta, te paran en la calle para hablar de la película, eso empezó a cambiar un poco mi historia”, dice Juanse) “vinieron otras cargas de profundidad, se fueron sumando capas que fueron potenciando lo otro, lo musical”.

Juanse se refiere a otro documental, “Rocanrol Cowboys”, estrenado en plena pandemia en Netflix y un éxito de audiencia (“llegó justo para el encierro, Netflix era el mayor elemento de consumo que había en la época), y la edición en vinilo del “MTV Unplugged” que llevó a las nuevas generaciones los viejos clásicos (y también a Charly y Pappo tocando juntos con los Ratones), que impulsaron a “Estoy de vuelta”, tema de “Stéreoma”, a casi cuatro millones de reproducciones en YouTube, que “para para un artista de rock hoy es importantísimo”.

“No es que busco puestos, a mi me encanta que la gente disfrute, la pase bien, no depender de esas cosas, son vanidad: no es la gran cosa económica... y tampoco es algo que vos te vas a llevar”, dice, sin embargo, Juanse.

- Además de todo eso, vino “MasterChef”, además. Un lugar donde no mucha gente esperaba verte, pero que imagino que siguió alimentando ese resurgir.

- Nosotros tuvimos un año muy bueno, a pesar de todo lo que pasó, y eso fue lo que realmente hizo que hubiera un punto de inflexión, porque todo lo que experimento ahora está vinculado a lo que pasó con la televisión, con los streamings que hicimos. Por suerte, gracias a Dios, tomé la decisión de hacer el reality: en el encierro es difícil tomar una decisión, sobre todo cuando vas a tener tanta exposición. De hecho, yo dije tres veces que no. Y finalmente mi manager me convenció, y justo cuando me terminó de convencer y empecé a grabar, se pudrió todo mal: los únicos que teníamos trabajo éramos nosotros, no había ficción, eran todos informativos y cosas del momento. Era la pantalla con los números de muertos por día, cuántos se infectaban en Estados Unidos, en Europa… Yo no lo podía creer. Pero la entrada en esa pole position de la televisión hace que todo resurja de nuevo: la gente dice que la televisión está muerta, que mide menos… pero vemos que nada que ver, se vio mucha televisión en la pandemia, aunque se usen otros dispositivos.

- ¿Y cómo vivís ese reencuentro con la gente, con el público?

- Es un reencuentro ligado al descubrimiento de parte de nuevas generaciones de este monstruo que anda flotando, que no se sabe bien qué es: algunas personas me piden recetas, otros me piden temas… es rarísimo. Pero estoy contento, porque se reflota la movida discográfica. Pero después está la parte creativa, nosotros pusimos mucho empeño en componer, en hacer el estilo de música que hicimos, y hacerlo bien. Porque muchas veces vos arrancaste ilusiones en una trayectoria pero esa ilusión se rompe, porque tarde o temprano, a lo largo de las décadas, aparece la tentación de meter un tango, hacer una chacarera. Estilos contra los que no tengo absolutamente nada, pero está claro que te estás poniendo un traje para vender. A todos nos gusta el tango, el folclore, pero no te voy a grabar una zamba para el disco se venda.

- Al respecto, recién decías que todos dicen que la tele está muerta, pero sigue viva. También ustedes siguen vivos, haciendo rock. ¿Pasa lo mismo con el rock que con la televisión, sigue vivo aunque lo maten?

- En la música pasa como en la política: hemos logrado como sociedad tener dos opciones de muy bajo vuelo, un vuelo preocupante. En la música pasa igual, la gente elige cosas que a nosotros, desde el punto de vista de nuestra actualidad, nos sorprende. ¿Cómo hicimos para llegar a esta gente que escucha esto? Pero es como si alguien hubiera caído de un octavo piso: hay un sector que no se dañó con el golpe, que sigue escuchando… y gracias a Dios, porque yo vivo de esto. La situación es general. En Inglaterra tenés una banda de rocanrol y no pasa nada, los que hacen rocanrol son los grandes, Stones, Oasis. El mercado está en otra. Pero hay que tener en cuenta que el sistema de alguna manera nos sigue apoyando, porque al escuchar tantas aberraciones, la gente vuelve al rocanrol. Mi hijo tiene una banda de rocanrol en Inglaterra, está empezando pero ya mete 300 personas. No es que está perdido. Pero nadie quiere tomar la posta, todos quieren que todo se de más rápido: quieren llamar la atención, tener éxito, ganar plata e irse a vivir a una isla. Ya no es más como antes: uno grababa y quería que el próximo disco fuera más groso.

ROCK Y RELIGIÓN

Para Juanse, este es un tiempo de reencuentros varios, de cosechar lo sembrado durante los años en que consiguió frenar la máquina del vicio y recobró su vida. Volvieron los Ratones en 2017, mientras su proyecto solista crecía. Regresó ese calor popular, justo cuando, casi paradójicamente, Juanse abandonó los líos nocturnos y las sustancias tóxicas que durante tanto tiempo fueron parte esencial de la imagen del artista del rocanrol.

Siempre supo que había algo ficticio allí: “Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea que sólo tomo vino del peor”, supo cantar en el apogeo de su éxito, en “Ya morí”, un tema que parece hasta profético del giro del artista, que mató a la estrella de rock para renacer.

- Muchos se sorprendieron con el documental de Levy porque mostraba a un hombre que en los 90 había atravesado todos los excesos de esa década y se había vuelto devoto. Pero la música y la religión están bastante conectadas, ¿no?

- Absolutamente. El nombre de las notas musicales vienen de un canto gregoriano que es una oración a San Juan Bautista de Guido de Arezzo. Está todo dicho. Ya en ese día, en ese momento, hace poco, hace 1000 años, ahí comienza la relación entre la música y la fe.

- La religión tiene un elemento de abnegación, uno se rinde ante un poder superior, algo que quizás la música también tiene... pero ser estrella de rock sin dudas no lo tiene, es una cuestión de ego. ¿Còmo conviven en vos ese ego de estrella de rock con el hombre religioso?

- Yo no soy una estrella de rock, aunque muchos lo sostengan. Yo soy músico, y no le doy pelota a eso, es justamente un lenguaje para tratar de impedir que vos tengas fe. Por eso se hizo incompatible en una época la religión y la música para mi. Pero yo doy testimonio de mi fe haciendo rocanrol. Porque no hay nada más simple y complejo a la vez que el Evangelio: vos lo leés y leés que el tipo fue ahí, multiplicó los panes, volvió... pero hay que entender el sentido teológico que tiene todo eso. El rocanrol es lo mismo, pero en la Tierra, en lo humano. Después, la fe la pueden tener todos, y es verdad, muchos no la ejercen por vanidad, por ahí es más piola hacer apología del mal, pero ese mal después te va a trastornar toda tu vida. Nosotros estamos acá para dar alegría: yo descubrí a través de varias revelaciones que yo tengo que seguir haciendo lo que hice toda mi vida, Dios no me va a juzgar porque diga “es un vicio” en un tema, me va a juzgar si un día veo un pibe mojándose solo en el piso y no hago nada, ahí agarrate porque vas a terminar en problemas.

- Hablás de dar testimonio a través de la música, que por supuesto tiene un sentido religioso. ¿Lo decís también en un sentido literal? La religión, tu familia, la música, te permitieron salir de un lugar oscuro, ¿te parece importante dar testimonio para que la gente sepa que a veces hay que pedir ayuda?

- Mmmm... No sé si estoy de acuerdo con eso. Hay que pedir ayuda cuando hay un accidente. Yo no hablo contra ningún sistema de fe, pero está claro: acá hubo un tipo que bajó, y con otros 12 tipos, pescadores, que no entendían nada, totalmente fuera del eje central del poder, el Imperio Romano, generaron algo que todavía hoy tiene 1.700 millones de creyentes. No podemos adjudicarle eso a que alguien obligó a la gente a tener fe. Acá hay algo especial.

- Tenés un disco que se llama “Rock es amor igual”. ¿Ese nombre es un resumen de todo lo que venís diciendo, de la unión de la música, la religión y la fe, de por qué seguís haciendo rock como hombre religioso?

- Yo estoy totalmente convencido de que dentro de eso está Dios. Porque este no es el amor de las telenovelas, es un amor que es muy poderoso. Lo dijo Einstein, una de las personas con mayor capacidad intelectual de la historia: en una carta a su hija, le dijo que todas sus fórmulas se vieron superadas por el amor. El amor no tiene descripción. Después, entiendo que es difícil ponernos a hablar de por qué son tres personas en una, cómo conviven, por qué Dios creó todas las cosas… Pero bueno, eso es la fe: no va a venir un urólogo a explicarte que te pasa eso, esa energía, porque anoche te chupaste dos tubos de brandy… Pero esa energía es la que nos da el impulso: yo pasé estos dos años contento, lamentando la partida de personas queridas, que amo, que aprecio, pero siendo una persona de fe estoy totalmente convencido de que me voy a reencontrar con ellos. Porque acá hay otra cosa: se vende de forma marketinera la vida eterna acá en la Tierra, y no es así, no vas a pasar de los 90 años, y si cumplís llegás a los 100 y paf. Como dijo Francisco: ¿alguien vio un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre? No, porque no te llevás nada, ni los calzoncillos, porque te los sacan en la morgue. Entonces hay que prepararse para algo, no podés pensar que esto va a durar para siempre. Ahí es donde viene el mensaje: la única voz de esperanza sobre lo que puede ocurrirte después de tu muerte física es Jesucristo.