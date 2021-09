Conflicto entre el Colegio de Martilleros y cadena de inmobiliarias terminó en denuncia por amenazas

La relación entre el Colegio de Martilleros de La Plata y la reconocida cadena de inmobiliarias Remax se fue tensando de tal manera que derivó en una denuncia penal por parte del presidente de la entidad hacia dos representantes de esa firma en la Ciudad acusándolos del delito de "amenazas".

El conflicto entre la institución y la cadena de inmobiliarias viene de vieja data y arrastra más de 15 años. Según le detalló a este medio, Aníbal Fortuna -presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial La Plata- el problema comenzó allá por el 2007 con el desembarco de Remax en la Región que se asociaba con martilleros locales, pero a consideración del Colegio esa práctica en el mercado se hacía de manera irregular.

"Como no está permitido el mecanismo que aplicaban y como -quien dice- usaban los sellos de los matriculados para poder operar pero con el aparato de una cadena internacional, algo desleal. Eso derivó en diversas denuncias y hasta con varios integrantes de la familia Di Girolamo que representa a esa firma en la Ciudad con la matrícula suspendida y otro tipo de sanciones", agregó.

De esa manera se fue subiendo la tensión entre las partes y días atrás hubo un nuevo capítulo en la batalla y ocurrió en un despacho de la entidad que nuclea a los colegiados. Según consta en la denuncia radicada por Fortuna, a la misma concurrió la martillera Fabiana Di Girolamo acompañada de su esposo Elio Di Girolamo, donde pidieron una reunión con el presidente de la entidad.

"Más allá del conflicto, nos conocemos hace años. Pidieron una reunión y por supuesto que se las dí. Plantearon que ella (por Fabiana Di Girolamo) quería desvincularse como matriculada pero tenían la traba de que para completar dicho trámite debían cancelar la deuda con la Caja", puntualizó Fortuna.

"Si bien les plantee que la Caja funciona de manera independiente con el Colegio en este tipo de trámites, la situación se fue poniendo tensa por parte de ellos hasta que se exaltaron y detonó, posteriormente pateó una silla, me amenazó, me dijo que me iba a cagar a trompadas y hasta amagó con tirarme una piña", relató el denunciante.

La denuncia por amenazas quedó radicada en la UFI Nº del Departamento Judicial La Plata a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.