Advierten por una crisis más profunda

El periódico británico Financial Times dedicó una de sus editoriales del día a analizar la situación en la que se encuentra el gobierno de Alberto Fernández luego de casi dos años en el poder y una dura derrota en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de este mes. El consejo de redacción de la publicación especializada en economía y finanzas advirtió que la Argentina corre el riesgo de repetir sus “penurias económicas” si el mandatario se inclina por aumentar el gasto adicional financiado con emisión monetaria, sin acordar con el FMI ni restaurar la confianza de las empresas para impulsar la inversión.

El texto, que lleva por título “Argentina se arriesga a repetir sus problemas económicos” (Argentina could repeat its economic woes) toma la forma de una advertencia respecto del rumbo económico que el Gobierno argentino está profundizando. Y predice que el país sufrirá una nueva crisis económica seguida de una derrota electoral del oficialismo en 2023, si el presidente no tuerce el rumbo.

“La historia tiene la desagradable costumbre de repetirse en Argentina”, sostiene el texto antes de asegurar que la situación actual tiene soluciones conocidas: “La inversión del sector privado es esencial para sacar a la economía de la recesión. Hay que frenar el gasto público para reducir una de las tasas de inflación más altas del mundo. Es necesario un acuerdo con el FMI para reprogramar la deuda y restablecer el acceso a los mercados internacionales”.

