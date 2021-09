Sin dificultades, ganó en Caracas y apunta a San Pablo

La Selección Argentina estrenó su título americano con un triunfo en Caracas, donde derrotó a Venezuela 3 a 1 en el marco de las Eliminatorias, para seguir soñando con la clasificación mundialista.

Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa fueron los encargados de los gritos nacionales, en tanto que Yeferson Soteldo descontó para el local, de penal, cuando moría el encuentro.

De esta manera, la Selección llegó a los 15 puntos y ya puso la mira en Brasil, a quien visitará el domingo en San Pablo.

al final llegó recompensa

Luego de un comienzo con algunas dudas y bastantes incidencias, Argentina comenzó a crecer y a demostrar buenas sociedades para inquietar el arco de Fariñez. Intentando aprovechar a Di María en el sector derecho, Fideo fue punzante en todo momento y le ganó el duelo a González desde el principio, aunque no siempre la terminó bien.

A los 12´, la Selección avisó jugando de izquierda a derecha para un remate de De Paul que se estrelló contra el travesaño local.

Minutos más tarde, el extremo del PSG generaría una muy clara. A partir de su velocidad y de una insólita lesión de Velázquez, que quedó tendido en el suelo, Di María ganó la cuerda por derecha y, con tiempo y espacio, quiso habilitar a Martínez, que entraba solo por el medio. Sin embargo, el pase del rosarino se le fue muy largo y Argentina desechó lo que podría haber sido el justo 1 a 0.

Como contrapartida, Venezuela se resguardó para esperar los avances albicelestes y así salir rápido de contra, algo que pudo hacer en apenas una oportunidad, sin mayor peligro para Dibu Martínez.

Ya sin Velázquez en cancha, reemplazado en los de Leonardo González, Luis Martínez tomó su lugar en la defensa Vinotinto, pero solo estuvo ocho minutos disponible. En un avance argentino, el central le fue muy duro a Messi. Y si bien el árbitro amonestó al recién ingresado, luego se apoyó en el VAR para mostrarle una justo roja al jugador de La Guaira.

A partir de ese momento, los de Scaloni se hicieron dueños absolutos de la pelota y volcaron el campo en su favor. Argentina recargó mucho por derecha, pero nunca pudo explotar de manera sorpresiva las subidas de Acuña por izquierda y parecía que el primer tiempo, muy accidentado, iba a morir con el 0 a 0. Pese a esto, la recompensa llegó sobre el final.

Ante una Venezuela desprotegida, tras un intento de contra que no fue tal, la Selección agarró al local mal parado y se lo hizo pagar. A los 47m., entre Messi y Lo Celso se conectaron y el jugador de Tottenham asistió de gran manera a Martínez. Con tiempo y espacio de cara al arquero, el ex Racing no falló y decretó el 1 a 0 con el que se fueron los 45 minutos iniciales.

la sentencia, desde el banco

Con la ventaja en el marcador y en cuanto al número de protagonistas, Argentina salió al complemento decidido a buscar un segundo gol que le diera tranquilidad. Sin embargo, pese a las constantes llegadas, los de Scaloni no estuvieron finos en los metros finales. De esta manera, sobrevoló por algunos instantes la sensación de que la Selección sufriría el complemento. De hecho, Venezuela tuvo las suyas a partir de las corridas del peligroso y muy movedizo Yeferson Soteldo, lo más preocupante en los locales.

Ante esto y también pensando en la seguidilla de encuentros, Scaloni movió rápido el banco y mandó a la cancha a Joaquín Correa y a Ángel Correa, y ambos representaron las cartas de gol para sentenciar el triunfo en Caracas.

En la primera que tocó el ex Pincha, que venía de debutar en el Inter con dos goles, cruzó un violento remate para el 2 a 0 a los 26 del complemento. Y apenas tres minutos después, fue el ex San Lorenzo quien aprovechó un rebote corto, que le quedó servido para vencer a un ya derrotado Fariñez y así llegar al 3 a 0 cuando Argentina no estaba del todo cómodo con el trámite.

Ya en los instantes finales, Scaloni continuó con la rotación y saltaron al verde césped Gómez, Palacios y Dybala.

A partir de esos ingresos, Argentina ganó en movilidad y frescura, y Messi estuvo cerca de poner la frutilla del postre con lo que hubiera sido un golazo tras una gran jugada colectiva.

De derecha a izquierda, con velocidad y a un toque, el jugador del PSG quedó en la puerta del área en libertad, en una situación en la que estuvo cientos de veces en Barcelona.

Sin embargo, quizás algo cansado por el trajín de la noche, su remate se encontró con una gran respuesta de Fariñez, que evitó la conquista del capitán albiceleste y lo que hubiera decretado la goleada en su contra.

Cuando el encuentro se moría, Soteldo maquilló el resultado y su gran noche desde el punto penal, tras una infracción que necesitó de la revisión del VAR y la cual concluyó el actual jugador de la MLS con mucha clase para el 1-3 final.