"Que se haga cargo el padre" Vicky Xipolitakis no tendría donde vivir con su hijo

Vence el millonario contrato de alquiler de Vicky Xipolitakis y no sabe a dónde vivirá con su hijo: “Se tiene que hacer cargo el padre”

La actriz debería desalojar el departamento de Barrio Norte por una deuda que Javier Naselli no pagó.

Este jueves 30 de septiembre vence el contrato de alquiler del departamento en el que vive Vicky Xipolitakis con su hijo Salvador Uriel, de tres años y medio, fruto de su ahora terminada relación con Javier Naselli, quien fue demandado por el dueño del inmueble por una deuda que supera los 600 mil pesos.

Según detalló la actriz, el documento lo firmó su ex marido, de quien se separó en 2019 en medio de una denuncia por violencia de género. En ese contrato se indicaba que el pago debía ser en dólares. El lugar en cuestión no es mas que un piso ubicado en Barrio Norte, a metros de la Plaza Libertad, que tiene mas de 540 metros cuadrados y cuyo alquiler mensual es de 2800 dólares.

“Mi situación es esta: de vivir en casa de mis papás, aparecí mudada, casada y embarazada. Me separé por violencia y me encontré con que tenía que pagar en dólares la mitad de todo. Gastos que él elegía y pagaba siempre. A mí esos gastos se me hacen imposibles. Yo no tengo la plata del papá".

Asimismo, su abogado, Yamil Castro Bianchi, aseguró que ella no recibió ninguna notificación para tener que abandonar el departamento. Y aclaró que “desde lo legal no hay ningún impedimento” para que pudieran desalojarla junto a un menor. “Hay una creencia popular de que no se puede y no es así".

Entre tanto, Vicky Xipolitakis se refirió al vencimiento del contrato de alquiler del departamento en el que está viviendo con su hijo y señaló como responsable a Javier Naselli, quien reside en Nueva York y que por estos días está en la Argentina.

“¿Si me voy a quedar en este departamento o me voy a ir a otro lado? Esa respuesta la tiene el padre. Estaría bueno que le pregunten quien se tiene que hacer cargo del techo del hijo. Yo no tengo nada que decir, solo que me encantaría irme”, dijo la conocida actriz.

Lo cierto es que Xipolitakis considera que es Javier Naselli quien debe hacerse cargo de encontrar un hogar, que ella no puede pagar los gastos y además hasta el momento, tampoco está en condiciones de irse ya que no tiene a dónde.