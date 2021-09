Gran iniciativa de voluntarios para dar en adopción a la enorme colonia de gatos del ex Zoo de La Plata

Una de las problemáticas históricas del ex Zoológico de La Plata, la presencia de una enorme colonia de gatos originada a partir del abandono de sus dueños, comenzó a encontrar solución a partir de la intervención de un grupo de ambientalistas locales. Se trata de una iniciativa que consiste en atrapar los gatitos, dárselos a Zoonosis para la castración y luego cuidarlos en el postoperatorio para darlos en adopción. Según definieron, es una "tarea titánica", ya que son más de cien los felinos que andan sueltos en el predio ubicado en el Bosque.

Oscar Pieroni, un ambientalista voluntario de La Plata que forma parte de la propuesta, recordó que la problemática viene desde hace muchos años y se produjo porque la gente tira muchos animales del lado del Zoo". Según evaluaron, con el correr del tiempo "se formó una colonia de unos 100 gatos. Esto viene desde hace muchos años y es un problema enorme".

Pieroni señaló que el crecimiento de la colonia "es por no castrar básicamente. Hay muchos proteccionistas que dan alimento a los animales. Pero no deberían estar acá porque hay animales en el Zoo, hay depredadores, se generan enfermedades".

A partir de la problemática contó que "se nos ocurrió pedir permiso en el Zoo, atrapar a los gatitos, darlos a Zoonosis para la castración y luego los damos en adopción". Según remarcó, para atraparlos "usamos jaulas trampa, o sea que es un trabajo complejo, aparte son bastante escurridizos.".

"Amablemente el director del Zoo nos dio un lugar para tener a los gatitos en el postoperatorio hasta que los podemos dar en adopción", destacó.

"El problema es que hay muchas gatitas que están preñadas. Próximamente van a tener otros gatitos. Vamos a atrapar primero a las que estén preñadas", comentó. Acerca de lo que ocurrirá con las crías, dijo que "la idea es dar esos gatitos pequeños para que no se hagan salvajes. La idea es que no se extienda tanto para que no se estresen los animales".

A su vez Pieroni pidió la colaboración de la comunidad por "camastros y mantitas para que en el postoperatorio los gatitos estén resguardados y permanezcan cómodos en su lugarcito".