Un trabajo de alto riesgo: ladrón baleó a un kiosquero en 8 y 54

“Ema, Venite, que me pegaron un tiro”.

Esa frase inquietante fue la que escuchó Emanuel justo después de atender en su celular el llamado del empleado del kiosco en el que él trabaja como encargado, en pleno centro de La Plata.

Hace pocos meses que la víctima se sumó a trabajar como empleado en el kiosco de la 54

El muchacho acababa de ser baleado por un delincuente que irrumpió solo en el local, pidió la plata y ni esperó a recibirla para tirar del gatillo tres veces. Uno de los proyectiles impactó en el abdomen de la víctima, causándole las heridas por las que anoche continuaba internado en el hospital San Martín.

El atacante escapó caminando, mientras lo filmaban desde distintos ángulos varias cámaras privadas y de monitoreo urbano. Estaba bien vestido y tiene una característica particular: “Mide casi dos metros”, dijeron los testigos y confirmaron fuentes judiciales y policiales. Pero, por ahora, no lo localizaron.

a quemarropa

El brutal asalto sucedió a las 16.20 de ayer en un kiosco de 54 entre 8 y 9, que, como anuncia su nombre desde el cartel-24/7- no cierra nunca.

Oscar De la Canal, el empleado de 49 años, estaba solo cuando vio entrar a un sujeto casi tan alto como una de las heladeras exhibidoras, con una campera inflable, un pantalón de color beige y zapatillas. Tenía también una bolsita de papel color azul que no despertó en Oscar ninguna sospecha, por lo menos en esos segundos que el falso cliente demoró en simular una compra, y hasta que sacó de ella un arma de fuego con la que lo apuntó directo al pecho.

El empleado no se resistió en ningún momento, coincidieron en decir fuentes distintas. Después de todo, el agresor prácticamente no le dio chances. “Pasó del otro lado del mostrador y lo arrinconó”, describió un jefe policial, antes de sumar que en ese momento entró en el negocio una niña y el delincuente efectuó las tres detonaciones, una de las cuales impactó en el abdomen de la víctima, a la altura de la pelvis. La chiquita dio media vuelta y corrió. En cuclillas, Oscar se alejó hacia la calle mientras su atacante pasó por encima suyo para vaciar la caja registradora y seguirle luego los pasos, para alejarse del negocio caminando.

Lo primero que hizo la víctima fue llamar a Emanuel para contarle que le “pegaron un tiro” y pedirle que fuera lo antes posible. La ayuda no tardó en llegar, de la mano de otros comerciantes de la cuadra y algunas de las muchas personas que pasaron por el lugar en ese momento, además de los policías que patrullaban por la zona. Consciente, aunque perdiendo mucha sangre, Oscar fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital San Martín, donde al cierre de esta edición continuaba internado, estable, informaron fuentes de la Policía.

La víctima “empezó a trabajar en el kiosco hace algunos meses”, dijo a este diario Emanuel, quien luego de visualizar la secuencia del asalto en el material que registraron las cámaras de seguridad del negocio, llegó a dos conclusiones: el asalto ocurrió a las 16.20 y el responsable “ya nos asaltó hace unos dos meses”, aseguró.

Ese video, sumado a los de otros negocios y a los de los dispositivos de monitoreo municipal ya fueron requeridos por los investigadores de la comisaría Primera y de la DDI, a pedido del fiscal en turno Marcelo Romero, quien también ordenó una serie de peritajes dentro y fuera del local. Tras el hecho se desplegó un impresionante operativo cerrojo por los alrededores, sobre todo a partir del dato de que el delincuente se fue caminando, pero no se logró su captura.

Los investigadores intentan determinar si abordó algún vehículo que lo esperaba de apoyo, cerca.

antecedentes

La zona donde sucedió el hecho registra varios antecedentes violentos y trágicos. El 13 de marzo pasado, un delincuente armado intentó asaltar un kiosco en 11 y 54, pero justo apareció un policía y se desató un tiroteo que involucró 13 disparos, sin herir a nadie.

Otro final tuvo el asalto ocurrido el 30 de agosto de 2013 en la confitería Me Piace, que un ex policía quiso evitar abriendo fuego contra los ladrones y terminando con la vida de una chica que nada tenía que ver con el hecho, Soledad Bowers (18). El ex policía Mauricio Sergio Aguilera fue condenado a 10 años y 8 meses.

Más atrás, el 17 de enero de 2002, un policía de la Bonaerense y tres asaltantes se cruzaron en un tiroteo dentro del pub “El Balcón”, que funcionaba en 7 y 54.

El saldo fue tremendo:uno de los dueños del local y dos de los ladrones murieron, mientras que el otro dueño resultó herido. Tal fue el terror que se apoderó de los clientes que uno de ellos saltó del balcón hacia la calle y sufrió múltiples fracturas.