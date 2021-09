Todo mal: el ninguneo de Luli Salazar a Cinthia Fernández en La Academia

Luli Salazar y Cinthia Fernández son dos de las grandes figuras que brillan en La Academia, el ciclo de baile de ShowMatch siempre a cargo de Marcelo Tinelli. Una como bailarina y otra como jurado, respectivamente. Sin embargo, entre ellas hay una distancia que va más allá de los roles que cada una tiene en el ciclo.

En la emisión de ayer quedó claro que para nada hay buena onda entre ellas. Y esto tiene como trasfondo a otro participante, Martín Baclini, ex pareja de Cinthia. Ocurrió que la semana pasada Baclini rechazó bailar con Luli al entender que había sido elegido por ella como última opción. Según las versiones, tras la negativa Luli lo llamó y le dijo de todo a Baclini.

Ante esta situación Cinthia Fernández no se perdió de opinar y acusó a Luli por sus mensajes "pica sesos" a Martín Bablini.

"Se atacó Luciana. Lo llamó y le dijo de todo a Baclini. Es hermosa, porque elucubra. Le empezó a mandar chats y mensajes para que queden escritos y le decía ‘vos entendiste mal, la primera opción siempre era Mariano Martínez", había dicho Cinthia.

Por supuesto esos comentarios le llegaron a Luli, que ayer cuando le preguntaron si tenía a Cinthia entre sus contactos en las redes sociales tiró un contundente "no, gracias". Con el ninguneo quedó claro que está todo mal entre ambas.

Además trató de ponerle paños fríos a lo sucedido con el bailarín. "No se me pasó el enojo con Martín... A él lo llamé para la salsa de tres porque es mi amigo. También lo llamé a Fede Bal. Martín al principio estaba re entusiasmado, después me dijo que quería evitar conflictos (con Cinthia)", tiró.

Y como si fuera poco, para broca de Cinthia, Luli le tiró flores a Celeste Muriega, quien se lleva muy bien con Baclini y hasta hay algunos rumores de que el estaría intentando seducirla.

"Tengo muy buenas referencias de Celeste por Jorgito (Moliniers). Todo el mundo habla bien de ella. Dicen que es buena compañera y que está siempre de buena energía", señaló.