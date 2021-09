“Come From Away”: cuando la casa es chica pero el corazón es grande

En mayo de 2020, el elenco de “come from away” volvió al teatro para rodar, sin público, esta película que llega el viernes al servicio de streaming de Apple TV+

A 20 años del atentado a las Torres Gemelas la tevé comienza a recordar las historias de solidaridad y esperanza que nacieron en medio del horror. Cuando Estados Unidos cerró su espacio aéreo el 11 de septiembre de 2001, por el ataque a las Torres Gemelas, casi 40 vuelos fueron desviados a una pequeña ciudad canadiense que se puso a entera disposición de los pasajeros varados. Tomando esa historia real, “Come From Away”, una película rodada en pandemia sobre el musical teatral que lleva seis años en cartel, llega este viernes a Apple TV+.

El musical está ambientado en la pequeña ciudad de Gander, en Terranova, que abrió sus brazos y hogares a unos 7.000 pasajeros de aerolíneas desviados allí cuando el gobierno de Estados Unidos cerró su espacio aéreo.

En cuestión de unas pocas horas, la ciudad se vio abrumada por 38 aviones llenos de pasajeros de docenas de países y religiones, pero los lugareños se pusieron a trabajar en sus cocinas y limpiaron habitaciones libres para ofrecer espacio y comida a los recién llegados.

“Lo que hizo el pueblo de Gander fue cuidar de la gente sin importar su estado político, orientación sexual, color, cualquier cosa. Simplemente decían: ‘La gente es gente y vamos a cuidar de ellos’. Así que eso es lo que espero que el público se lleve de este evento; es sólo un recordatorio’’, dijo la actriz Sharon Wheatley.

Wheatley es parte de un elenco de una docena de artistas que interpretan tanto a residentes como a pasajeros varados, contando historias reales de generosidad, compasión y aceptación mientras el miedo y la sospecha reinaban en Estados Unidos.

LA FILMACIÓN

En mayo de 2020, las puertas del Teatro Gerald Schoenfeld se reabrieron durante varias semanas para filmar al elenco de “Come From Away”, que realizó funciones sin público, solo para las cámaras.

Editado de varias presentaciones filmadas con 10 cámaras, primeros planos realizados con Steadicams y tomas con grúa, esta película tiene un componente muy emotivo en tanto, el último día de filmación, se invitó a una audiencia que incluía a sobrevivientes de los atentados y trabajadores de primera línea.

En aquella jornada, los actores fueron recibidos con vítores y aplausos en la calle, y rápidamente se pusieron a llorar. Más tarde, fue el turno de los invitados de romper en llanto.

“Era la primera vez que volvían a ver un espectáculo de Broadway’’, dijo Christopher Ashley, el director ganador de un premio Tony, que dirige también la película.

“Cuando los actores subieron al escenario por primera vez, estaba este muro de sonido, entre gritos, silbidos, risas y llantos. Fue una tarde extraordinaria’’, agregó.

El elenco reunido para la película es en su mayoría de actores que tienen programado participar en la reanudación del musical en Broadway el 21 de septiembre. Una excepción es el regreso de la integrante del elenco original Jenn Colella, quien reemplazó a la actriz británica Rachel Tucker al no haber podido regresar a Nueva York debido a las restricciones de COVID-19.

MUCHA RESONANCIA

Desde su estreno, el musical ha abordado distintos temas del momento. Durante los ataques terroristas de París de 2015, la atención se centró nuevamente en el extremismo islámico. Cuando Ivanka Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau lo vieron en 2017 en Broadway, el problema era la inmigración y los muros. Ahora que Nueva York está superando la pandemia, un nuevo aspecto estará al frente.

“El show sigue siendo el mismo, pero la gente lo mira con estos lentes diferentes en diferentes momentos”, dijo Ashley.

Con poco más de 11 mil habitantes, Gander se convirtió en héroe para los varados del 11/9

“La gente absolutamente estará pensando en la pandemia y esa sensación de incertidumbre con la que todos hemos tenido que aprender a vivir sobre lo que vendrá después, que estuvo muy viva y aumentada durante el 11 de septiembre”, sumó.

Irene Sankoff, quien escribió junto con su esposo (ambos canadienses) el libreto, música y letras, señaló que los casos de COVID-19 en Terranova son muy bajos en este momento, otro ejemplo de unión de la misma comunidad.

“Ese es el meollo del espectáculo: superamos las diferencias y cuidamos unos de otros en respuesta a la oscuridad”, confesó. “Creo que de eso es lo que queríamos escribir”, agregó.

El musical cambia su enfoque de asuntos importantes (una madre ansiosa por la desaparición de su hijo bombero en Nueva York) a eventos más tontos, como una noche ruidosa en un bar local donde se insta a los visitantes a besar un bacalao.

Si bien los ataques terroristas están siempre presentes en el musical, la atención se centra en la respuesta de una ciudad de Canadá. Las palabras “World Trade Center’’ y “terrorista’’ se pronuncian una sola vez cada una. A los creadores les gusta llamarlo una “historia del 12 de septiembre’’.

David Hein, quien colaboró en el guion y la música y reconoce que ha visto el show tantas veces que perdió la cuenta, dijo que los primeros planos de la versión cinematográfica y el uso de cámaras cuentan la historia de manera poderosa en un nuevo medio.

“Hablamos mucho sobre cuando éramos chicos que amábamos el teatro y sólo podíamos permitirnos los asientos en la parte de atrás. Ahora, poder brindarles a los chicos que ni siquiera pueden ir a Broadway o a los chicos que no pueden obtener asientos en primera fila la oportunidad de verlo de cerca, es una gran oportunidad y es simplemente maravilloso”, manifestó.

Wheatley ha estado con “Come From Away’’ cada paso del camino, desde su nacimiento en La Jolla Playhouse en California en 2015 hasta su larga carrera en Broadway y sus nominaciones a los premios Tony. Recuerda su proceso de audición, que no fue demasiado prometedor.

“Ni siquiera me planché la camisa. Estaba tan cansado de ir a audiciones y no conseguirlas. Era como mi forma de comportarme mal. Si hubiera sabido en 2015 lo lejos que iba a llegar este show, creo que tal vez me hubiera planchado la camisa’’, concluyó.