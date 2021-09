Lionel Scaloni contó la verdad tras el partido suspendido en Brasil

Lionel Scaloni habló en su regreso al país, tras los polémicos hechos que se vivieron en el partido suspendido a los cinco minutos, entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias camino a Qatar 2022. Representantes de Anvisa increparon a los jugadores y llegaron a empujar a Otamendi dentro de la cancha.

Calificado como un hecho que no puede volver a ocurrir, mucho menos en un contexto de pandemia donde no puede haber aglomeraciones, la FIFA deberá tomar una decisión justa y rápida. Lionel Scaloni habló con la prensa y contó su versión de lo que ocurrió luego de la suspensión definitiva.

El DT argentino aseguró que jamás pensó en tener que vivir un momento así dentro de la cancha, ni como jugador ni como técnico. Al igual que toda Argentina, él y sus jugadores se quedaron con un gusto amargo por no poder cumplir con el partido pactado, en una fecha tan especial de las Eliminatorias.

Reiteró que la Conmebol fue quien les dio el visto bueno para que el partido se pudiera realizar, por lo que la situación se tornó aún más extraña. Los jugadores que volvieron a Europa ya tienen reemplazo y se espera que la lluvia permita poder hacer un último entrenamiento antes del encuentro con Bolivia.

Antes de terminar, declaró que la próxima medida a tomar como director técnico, tras este encuentro por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas, pedirá una reunión con dirigentes y colegas para que esto no vuelva a pasar. En otro orden, confirmó que el Dibu Martínez será reemplazado por Juan Musso, arquero del equipo italiano Atalanta.