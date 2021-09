La NASA lanzará un telescopio espacial en diciembre "para mirar atrás en el tiempo"

El telescopio espacial James Webb, que será utilizado para mirar atrás en el tiempo y observar las primeras estrellas y galaxias que se formaron cientos de millones de años después del Big Bang, se lanzará el 18 de diciembre, según informó hoy la NASA.

El aparato, que costó unos10.000 millones de dólares, es un proyecto conjunto de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, y despegará en un cohete Ariane 5 desde el puerto espacial de la Guayana Francesa, informó la agencia AFP.

LAUNCH UPDATE: Together with @ESA and @Arianespace, we’re targeting Dec. 18, 2021 for launch of the world’s premier deep space observatory – our @NASAWebb Space Telescope.



🚀 Save the date for liftoff from Europe’s Spaceport in French Guiana: https://t.co/YLfgJFPRYW pic.twitter.com/15xuNbNkYj