Astrología en campaña

Victoria Tolosa Paz había pateado hace algunas horas el hormiguero cuando habló de “garche” en el peronismo, en busca de seducir el voto joven. Y en las últimas horas volvió a ser blanco de críticas al explayarse sobre las “virtudes” de la astrología y su incidencia en acontecimientos relevantes que se suceden en diversos países.

Tolosa Paz es hija del astrólogo Juan Honorio Tolosa Paz y en diálogo con Alejandro Fantino en un programa de televisión habló sobre su padre. “Él hace cartas astrales a mucha gente y es muy increíble porque a veces se sorprende que a la política, a muchos amigos y dirigentes, le gusta saber de astros, no solo nosotros tenemos carta astral, los países tienen carta astral, la Argentina es cáncer”.

“¿Por qué es cáncer? Porque el día que se independizó como país, 9 de julio de 1816, hay movimientos en el mundo que estudian las cartas de los países y ver cómo son... Es muy interesante”, siguió la precandidata del oficialismo. “De ahí sale la crisis del 29’ en Estados Unidos, el derrumbe de las Torres Gemelas, por qué pasa lo que pasó en la crisis de 2001”, se explayó.

La oposición no se la dejó pasar. A través de sus redes sociales, el primero en cruzarla fue el neurocientífico Facundo Manes. “Por mucho que quieran culpar a los astros, nuestros problemas son producto de las fórmulas y los mismos de siempre. Contra eso tenemos que rebelarnos este domingo”, afirmó.

El diputado nacional y precandidato a senador por Córdoba, Mario Negri, se sumó a las críticas apelando a una fina ironía. “¡Lo único que faltaba! Ahora el ‘gobierno de científicos’ usa la astrología para decirnos por qué estamos tan mal. Menos mal que no se les ocurrió consultar al espíritu del brujo López Rega...”. Y se sumó Ricardo López Murphy: “Lo único que faltaba en esta campaña es Victoria Tolosa Paz diciendo que Argentina necesita astrología. No bajar impuestos, no generar empleo, no controlar la inflación, astrología”.