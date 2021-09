Caruso Lombardi, de nuevo con problemas de salud, volvió a ser internado

Otro percance médico enfrenta Ricardo Caruso Lombardi que fue internado en las últimas horas por una pancreatitis. Los estudios realizados han dado tranquilidad.

El actual manager del deportivo Español ya había estado internado meses atrás afectado de coronavirus.

"Caí otra vez en el Sanatorio Trinidad, estoy internado. Voy a ver si me largan mañana o pasado, me detectaron una pancreatitis. Uno llega a grande y lamentablemente te agarran estos problemas. Recién me sacaron el suero, ojalá que mañana me vean mejor", contó Caruso en diálogo con la prensa.

Cabe recordar que en mayo de este año, el entrenador, de último paso por Belgrano, dio positivo de Covid-19 y fue aislado junto a su esposa, quien también contrajo el virus