El ex Estudiantes que jugó en la selección de Bolivia palpitó el duelo de esta noche

Fernando Ochoaizpur Marín es un exfutbolista y actual entrenador argentino nacionalizado boliviano. Jugó en Estudiantes a mediados de los '90 y tuvo pasos destacados por Universitario de Deportes del Perú y Pumas de México. Jugó en la Selección de Bolivia donde disputó dos Copas Américas y varios partidos de Eliminatorias.​ Actualmente, El Hacha, es entrenador del Sant Juliá en Andorra.

Sobre su actualidad, Ochoaizpur contó que "En el cuerpo técnico que tengo acá hay argentinos, españoles, con trayectoria en otros países. Armamos un buen grupo, y también un plantel muy competitivo. Si bien el fútbol de Andorra no tiene un nivel alto, se está empezando a armar buenos equipos".

En cuanto a su pasado con la camiseta de Bolivia, rival hoy del Campeón de América, el Hacha contó: "Antes se este partido se vivía con mucha más intensidad porque Bolivia tenía jugadores de más nivel, tenía un plantel que jugaba en otras ligas, era mucho más competitiva".

Y agregó: "Argentina en tanto tenía jugadores de elite como Verón, Simeone, Ortega, la que fue al Mundial. Toda esa gente daba que los partidos sean duros y la previa sea hablada y comentada. Tengo muy lindos recuerdos sobre esos enfrentamientos".

Además afirmó sobre la actualidad del fútbol boliviano: "Ahora no pasa, Bolivia tiene una selección con un nivel muy bajo, no hubo recambio. El partido creo que para Argentina será un trámite y no una obligación", y sostuvo: "En la Selección que yo participé se hacían grandes partidos, le pudimos incluso ganar a Brasil, actualmente esta por debajo de la competencia en las Eliminatorias".

Por último en cuanto a su visión sobre Bolivia y su nivel muy bajo en esta década, Ochoaizpur deslizó: "Mentalmente son muy frágiles, enfrentar a grandes selecciones les cuesta mucho, no sólo en la técnica, sino que también en lo mental. No se trabaja, no hay infraestructura, nunca hubo un desarrollo en juveniles y eso se ve en las selecciones adultas".

Su recuerdo de Estudiantes

Ochoaizpur recordó en la entrevista su paso y crecimiento en Estudiantes de La Plata: "Con la mayoría del grupo que tenía en Estudiantes seguimos hablando, quedó un lazo muy grande y tenemos una linda relación", comentó.

Y además agregó: "Martín Palermo era de nuestro grupo, si bien era más chico, cuando subió a reserva empezamos a tener relación. Es un tipo querible, imposible no quererlo".

Por último tiró una frase sobre el actual entrenador de Gimnasia, Néstor Gorosito: "Tengo relación con Gorosito, aunque... es difícil encontrar a Pipo, lo encontrás fácil de noche, no de día (risas)".