Boselli firmó y habló de su vuelta: "Sería algo hermoso terminar mi carrera en Estudiantes”

En las cuentas oficiales de sus redes sociales Estudiantes anunció oficialmente que Mauro Boselli firmó su contrato que lo ligará con el club en el que se consagró campeón de la Libertadores en 2009 hasta el 31 de diciembre de 2022. De esta manera, vuelve uno de los héroes del Mineirao, que este mediodía brindó una conferencia de prensa y ya se entrenó en City Bell bajo las órdenes de Ricardo Zielinski. En tanto, otro que puso el gancho fue el mediocampista Hernán Toledo, que desde hace una semana venía trabajando a la par del plantel.

Lo cierto es que el regreso de Boselli genera mucha expectativa entre los hinchas, quienes hoy pudieron escuchar de su boca su alegría por volver a ponerse la albirroja. “Las sensaciones son las mejores" comenzó diciendo el delantero, quien agregó: "Hay un montón de recuerdos que se me vienen a la cabeza a la hora de entrar al Country y de llegar al vestuario. Son todas hermosas de recordar. Los mejores momentos que viví se vienen a la cabeza en un minuto”.

“Uno no es jugador de un club hasta que no firma el contrato. Por tema de protocolos firmé hace un ratito, pero después de que hablé con Sebastián Verón estaba tranquilo y seguro de que iba a volver a ser jugador de Estudiantes”. A la hora de hablar de objetivos dijo: “Yo vengo para ser titular, pero una cosa es que venga para eso y otra que después tenga que ganármelo en la semana. El equipo está y terminó muy bien”.

Por otro lado destacó que “los delanteros que están jugando lo hicieron muy bien" pero piensa que la titularidad "se gana día a día y no con el nombre y con todo lo que haya hecho antes en el club. Eso quizás te da un plus, pero ningún entrenador pone a un jugador por el nombre sino por cómo pueda rendir”.

Cuando le consultaron sobre su retiro (llega con 36 años) no dudó en decir que “el cariño y el amor que tengo con esta camiseta me hacen pensar que sería algo hermoso terminar mi carrera en Estudiantes”, al tiempo que sostuvo que “a medida que pasan los años y cuando se acerca ese posible final yo hago análisis cada seis meses. Yo firmé contrato por un año pero no sé cuánto voy a jugar. Puede que sea uno, dos o cinco más. Eso me voy a dar cuenta en el día a día. Siempre dije lo mismo: voy a parar de jugar cuando sienta que ya no estoy para aportar cosas al equipo”.

También se refirió a qué expectativas tiene sobre jugar en el nuevo estadio. En ese sentido destacó que “jugar en un estadio que para la gente representa mucho es algo que se transmite y se siente a la hora de entrar a la cancha. Lo sentí el día de la inauguración. La vibra es diferente y poder jugar en un estadio que representa tanto para la gente de Estudiantes es espectacular”.

