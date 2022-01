Cumplen con pago de casi U$S 700 millones a bonistas, con reservas

En medio de las tirantes negociaciones con el Fondo Monetario, el Gobierno afrontó ayer un compromiso de pago por 693 millones de dólares de la deuda privada por vencimientos de intereses de bonos que fueron emitidos en 2020, como resultado del canje de deuda que condujo el ministro de Economía Martín Guzmán.

El desembolso significó otro recorte a las reservas líquidas del Banco Central, que en fondos netos rondarían cerca de los 3.200 millones de dólares.

Ayer vencieron intereses de 17 bonos distintos. Cinco Bonares en dólares regidos por la Ley local, otros seis Globales en dólares sujetos a tribunales extranjeros y, los menos significativos en cuanto a montos, seis Globales más nominados en euros.

Los papeles regidos por tribunales del exterior supusieron un desembolso de U$S 426 millones en el caso de los títulos en dólares y el equivalente a otros U$S 24 millones más correspondientes a los pagos en euros. El pago ya recortó en U$S 344 millones a las reservas internacionales del Banco Central.

La semana pasada la aqutoridad monetaria logró algo de alivio al terminar comprando por más de 100 millones de dólares por liquidaciones del campo, pero la lista de pagos no se detiene y el ingreso de divisas a las arcas oficiales es menor, aseguran.

Mientras, el Ministerio de Economía anunció que llevará adelante mañana una nueva licitación, en este caso de cuatro títulos en pesos, entre los que se encuentran bonos a corto plazo a descuento y a mediano plazo ajustada por la variación de precios.

Entre los instrumentos que pueden ser suscriptos solo por Fondos Comunes de Inversión se encuentra una Letra de Liquidez a descuento con vencimiento previsto para el 31 de enero.

Entre los instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado, el Ministerio ofrece dos Letras a Descuento una con vencimiento el 28 de abril y la segunda el 31 de mayo.

Junto a estos títulos, se licitará una Letra a Descuento, pero que se ajusta por CER (inflación) con cierre el 21 de octubre.