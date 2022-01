"Me parece gravísimo el avance del Gobierno contra la Corte", dijo Rodríguez Larreta

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se expresó en duros términos contra el Gobierno nacional luego de que el Presidente Alberto Fernández asegurara que la Corte Suprema "tiene un problema de funcionamiento muy serio", y que funcionarios nacionales apoyaran una marcha para pedir la renuncia de los ministros del Máximo Tribunal (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-1-11-3-18-54-el-gobierno-volvio-a-apuntar-contra-la-corte-politica-y-economia).

En una conferencia de prensa en la que se dieron detalles de la situación sanitaria que atraviesa CABA, y recomendaciones ante la ola de calor, Larreta se refirió al tema judicial y dijo que “es gravísimo que el Presidente avale” la movilización.

El mandatario, también había dicho que “el servicio de Justicia funciona mal no para una ex Vicepresidente o un Presidente, sino para los ciudadanos”. En ese sentido, el Jefe porteño expresó su preocupación por el avance del gobierno nacional sobre otro de los poderes del Estado. En ese sentido destacó que “el principio de división de poderes es uno de los principios básicos del sistema republicado. Me parece muy grave el avance y el ataque del gobierno a la Corte. Que participen de una marcha funcionarios nacionales pidiendo la renuncia de la Corte es gravísimo”.

Lo cierto es que tras las declaraciones del Presidente, desde el kirchnerismo anunciaron que marcharán el 1° de febrero baje la consigna de “echar” a los miembros del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Y fue después de esa convocatoria que se habló al respecto el viceministro de Justicia de la Nación, Martín Mena. "Me parece bien (la marcha). Toda expresión popular directa de la gente siempre la avalo y me parece sano y necesario que la gente se pronuncie y manifieste su opinión", sostuvo en una entrevista radial.