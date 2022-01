VIDEO. Escrache y polémica por el viaje al Caribe de Luana Volnovich, titular del PAMI

Una polémica se armó en torno al viaje al Caribe mexicano que la titular del PAMI, Luana Volnovich, eligió para tomarse un descanso. Un video se hizo viral y desató una catarata de comentarios tanto del arco político como de los usuarios de las redes sociales.

la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, dijo que "todos tienen derecho a tomarse vacaciones después de dos años de trabajo muy duro", y manifestó que el presidente Alberto Fernández no realizó indicaciones a los funcionarios del Gabinete nacional respecto de dónde vacacionar.

Lo cierto es que Volnovich eligió como destino vacacional Holbox, una paradisíaca isla del Caribe mexicano que se encuentra a más de 100 kilómetros de Cancún. Y la noticia se conoció por un video que se viralizó en Twitter, donde se puede ver a la titular del PAMI en un bar de la paradisíaca isla.

Tras conocerse información, la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña apuntó contra la titular del PAMI: "Es una vergüenza mientras los jubilados no tienen prestaciones, y cobran jubilaciones de 29 mil pesos, Luana Volnovich y su segundo está de vacaciones en el Caribe".

A modo de dar el ejemplo, el presidente Alberto Fernández decidió no tomarse vacaciones durante el verano y simplemente celebrar el Año Nuevo en el complejo presidencial ubicado en Chapadmalal. En ese sentido, el propio jefe de Estado fue quien dijo meses atrás que desde que asumió su mandato el 10 de diciembre de 2019 no se había tomado "un día de vacaciones".

"Yo, en todo ese tiempo, la verdad, no me tomé un día de vacaciones, ni me fui a la playa, nada, ni una semana. Me critican las ojeras, pero voy a seguir trabajando", señaló Fernández en un discurso realizado en el mes de agosto, durante una visita a la provincia de San Juan.