Los Hornos al rojo vivo: con el delito a pleno, la ligó un foodtruck

En Los Hornos la inseguridad se instaló desde hace tiempo y ya forma parte del paisaje cotidiano. Primero fue en el área rural, donde se emplaza gran parte del cordón frutiflorihortícola platense. De a poco, esa frontera se extendió y el delito se hizo más frecuente en sectores más residenciales, para pasar luego a la zona céntrica.

Los vecinos, acuciados por una ola cada vez más imparable de robos, comenzaron a reaccionar. Hicieron reuniones, marchas y hasta caravanas vehiculares para llamar la atención sobre el problema.

Mantuvieron encuentros con comisarios y funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense, de los cuales surgieron buenas intenciones que, en vista de la situación actual, quedaron solo en eso. La actividad de los patrulleros y los caminantes que iban a circular por las calles hornenses, se diluyeron tras algunas semanas de apariciones esporádicas.

El lunes por la noche, un episodio particular llamó la atención de los frentistas No podían creer la audacia y la impunidad con que desconocidos se llevaron un trailer modelo Americano de más de seis metros estacionado en la avenida 66 y 139, equipado para vender comidas rápidas. Se trata de un lugar de tránsito constante y en el que hay apostadas cámaras de seguridad de todo tipo, desde privadas hasta municipales.

“Acá pasa cualquier cosa ya. En esta Ciudad no estás libre de nada”, sintetizó Graciela, una vecina.

Esteban Daniel Pérez (52), dueño del foodtruck y víctima del hurto, dialogó con EL DIA y contó que “fue entre las 21 y las 22.30 horas”, justo cuando él había salido.

“Lo había dejado enfrente de mi casa. Yo me fui a cenar, habré tardado una hora y media, no más, y cuando volví no estaba más”, señaló. Ese tiempo les bastó para engancharlo a un rodado y sacarlo de allí.

Pérez cree que “se lo deben haber llevado con algo grande”, puesto que “lo tenía cargado con la freidora, una banchera, y pesa bastante”.

Por otro lado, sostuvo que “yo pienso que me lo llevaron para desmantelarlo, porque es único. Lo hice a mi manera, tiene baño, pieza, algo que no poseen todos”.

El trailer mide 6,40 metros de largo y “me costó mucho equiparlo”, refirió. “Yo sé que le puse mucho a eso”, manifestó con congoja.

A raíz de la recompensa de 800 mil pesos que ofreció para quien pueda aportar cualquier dato que permita ubicarlo, el celular de Esteban no paró de sonar. “Estoy recibiendo cada cinco minutos mensajes de todos lados, pero muchos no llevan a nada”.

En esa línea, detalló: “Dicen que lo vieron por la avenida 44, para el lado de Melchor Romero. Ahora voy a ir para aquel lado, tengo conocidos que tienen negocios en la zona y me van a ayudar.

Pérez está convencido de que “todavía no lo sacaron de La Plata. Estoy seguro porque anoche radiqué la denuncia y la comisaría pasó el parte a todos los puntos de la Ciudad”. Con esa certeza, realizó una búsqueda propia y fue “a la ruta 2, a la 36. Estuve por todos los destacamentos, salidas, entradas y no los vieron salir”, remarcó.

“Además es difícil de sacarlo”, añadió, al tiempo que explicó que “primero porque saben de quién es, y además hay que sacarle las calcomanías y ploteos que tiene. Eso lleva tiempo, es un vehículo muy grande”.

El damnificado cree que “está escondido” y asegura que “por más que lo pinten, o lo que sea, yo lo reconozco”. Y advirtió: “Así me hayan robado lo de adentro, lo quiero recuperar, ojalá que aparezca. Si yo me entero quien lo tiene, va a ser para cagadas”.

Por último, con una mezcla de emoción y enojo, destacó que “yo le pongo 18 horas al negocio todos los días, y cuando puedo los fines de semana lo pongo a laburar (al foodtruck). Y le doy trabajo a alguno que lo necesite”.

Esteban Pérez, Damnificado