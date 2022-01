Empleados que atiendan al público deberán vacunarse

quienes no se vacunen deberán ser reasignados en su tarea/archivo

Los empleados que atiendan al público en la Provincia deberán tener dos dosis de la vacuna o testearse todas las semanas. Así lo anunció ayer el ministro de Salud bonaerense, NIcolás Kreplak, en el marco de una actualización de las medidas sobre el pase sanitario.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Costa Atlántica, indicó que el personal que tenga como tarea la atención al público deberá tener al menos dos dosis de vacunación. De no ser así, tendrá que someterse a pruebas de PCR “todas las semanas” o bien ser reasignado de esa función a otra área.

“Hay una actualización del pase libre Covid: las personas que atienden al público en lugares cerrados deben tener al menos dos dosis; si esto no es así deben reasignarles tareas para que no estén a frente de la atención público y si esto no es posible tendrán que hacerse todas las semanas un PCR”, anunció el funcionario de Salud.

Se trata de una medida que se dio a conocer en medio de la tercera ola y las nuevas disposiciones dadas a conocer por el gobierno nacional después de la reunión del Consejo Federal de Salud (Confesa).

Consultado por EL DIA, desde el entorno del Ministro indicaron que la disposición rige para los empleados públicos de la Provincia, aunque se pide la adhesión voluntaria de la medida para el sector privado.

Por lo tanto, según esta disposición, la vacunación será un requisito obligatorio para el personal que atienda al público en cualquier área del Estado provincial, presentando las alternativas mencionadas en caso de no querer vacunarse.

Kreplak indicó que, a su modo de ver, desde el punto de vista sanitario, “si la vacuna fuera obligatoria, ayudaría más”, aunque remarcó que esa es una decisión que debe analizar el Congreso de la Nación.

Al analizar la situación, añadió , además que la letalidad de la pandemia es ahora “90 veces menor que en junio del año pasado”.

Y sostuvo que “a pesar de que aumentan los casos no aumenta la gravedad”, por lo que, con todos los cuidados y la vacunación, se puede “seguir con una vida más activa, sin la necesidad de tener restricciones a las actividades”,