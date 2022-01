Revuelo por las vacaciones de la jefa del PAMI en una isla del Caribe

Un enorme revuelo provocó la difusión del viaje de la titular del PAMI, Luana Volnovich, que eligió en Holbox, una paradisíaca isla cercana a Cancún, en México. Todo pese al pedido del presidente, Alberto Fernández, para que sus funcionarios no se fueran del país, teniendo en cuenta la escasez de dólares, las restricciones impuestas por el propio Gobierno para la compra de divisas y de pasajes al exterior en cuotas y el avance de la pandemia de coronavirus.

En el video que se viralizó ayer y que fue grabado por un turista, Volnovich luce muy relajada mientras toma un trago junto a su pareja y subdirector ejecutivo del PAMI, Martín Rodríguez. Las imágenes, se supo después, habían sido tomadas en un bar típico de la exclusiva isla mexicana.

La decisión no cayó para nada bien en distintos funcionarios del Gobierno y reavivó la interna con sectores de La Cámpora, agrupación en la que milita la pareja que hoy maneja la obra social de los jubilados y pensionados.

“Es un papelón enorme”, dejaron trascender ayer cerca del Presidente y que el viaje podría tener “consecuencias” en el futuro político de la pareja que hoy está al frente del PAMI. Incluso, algunos recordaban que hacia fin de año circuló la versión de que Volnovich sería apartada de su cargo, algo que volvió a recobrar fuerza en las últimas horas pero que anoche negaban en la Rosada.

De hecho, la funcionaria fue una de las que en septiembre pasado puso su renuncia a disposición del Presidente, en medio de la crisis interna que desató la derrota del oficialismo en las PASO. Algo que se encargó de recordar un exfuncionario del Gobierno: “Si no me equivoco, hay una renuncia a disposición del Presidente desde el 15 de Setiembre. Es hora de hacerla efectiva”, reclamó Eduardo Villalba, que hasta el año pasado fue el secretario de Seguridad de Sabina Frederic en esa cartera. “Señalo esto desde mi humilde lugar, como parte del FdT, y de este gobierno (aún sin ser funcionario en este momento)”, remató desde su cuenta de Twitter y compartió una nota del portal Todo Noticias (TN).

Uno de los que apenas se refirió al tema públicamente fue el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que al ser consultado sobre la polémica se limitó a decir que él no es “celador de nadie” y, desde la Casa Rosada, ironizó: “Mirá dónde estoy yo. Yo también estoy en el Caribe”.

“La posición es que todos tienen derecho a tomarse vacaciones”, quiso zanjar la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, mientras en la Rosada otras fuentes matizaban que “cada uno tiene derecho a irse donde quiera pero el tema es que fue después del pedido de quedarse acá, no fue una buena decisión”. Agregaban que no habrá pedido de renuncia, pero que “al Presidente le pareció una imprudencia, no avisar y vacacionar en un destino que se paga en dólares”.

Como para pregonar con el ejemplo, Alberto Fernández habría declinado tomarse vacaciones (se dijo que rechazó un viaje al sur) y que a lo sumo haría una escapada a Chapadmalal. Por ahora, va de Olivos a Casa de Gobierno para trabajar en el acuerdo con el FMI.

En el entorno de Volnovich, por su parte, justificaron que sus vacaciones en el Caribe mexicano son las primeras en “dos años ininterrumpidos de trabajo”. Mientras que en el PAMI, donde al menos cuatro funcionarios de primera línea se encontrarían ausentes por distintos motivos, aseguraron que “Luana sigue día a día la gestión”.

La aclaración, no obstante, no alcanzó para apagar las críticas que ayer llovieron en las redes. Como la de la diputada de Juntos, Graciela Ocaña, que reprochó que “mientras la titular de PAMI vacaciona en el Caribe” los adultos mayores “se quedan sin medicaciones ni prestaciones y cobran 29 mil pesos”.