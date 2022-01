Quejas por falta de agua en distintos barrios, y un sector de Parque San Martín está sin luz

Se multiplican las quejas por la falta de agua, mientras que en medio de una ola de calor insoportable, y en donde crece el consumo energético que provocó enormes apagones tanto en CABA como en parte de localidades del Conurbano, este mediodía se reportaron cortes de luz en dos zonas puntuales de nuestra ciudad. Una de ellas es la de Parque San Martín y la otra en barrio Hipódromo, donde en esta última cerca de las 15 ya se había restituido el servicio, por lo que se extendió durante 2 horas.

Respecto al servicio de Absa, desde la zona de Plaza España expresaron su bronca debido a que atraviesan las temperaturas máximas con las canillas secas. También en Altos de San Lorenzo aseguran que se extiende la misma problemática, y desde barrios como Villa Elvira, Tolosa, Ringuelet y Gonnet, donde las fallas son diarias, escribieron para manifestar que deben atravesar la ola de calor sin una gota de agua. Mientras que Carlos Bonifacio, de Punta Lara, dijo que "no sale una gota. Ya agoté el tanque y no me queda nada ni para bañarme. Es desesperante la situación".

En cuanto al servicio eléctrico, desde Edelap explicaron que "en el contexto de la jornada con mayor temperatura de la ola de calor extrema que azota a la región se registran sólo interrupciones puntuales del servicio que están siendo atendidas por el personal de la empresa en el día". Según informaron, en la zona del Parque San Martín "se produjo una salida de servicio de una instalación de la red domiciliaria que brinda servicio a un grupo de manzanas" y que el personal se encuentra trabajando en dicho sector y ha colocado grupos electrógenos para dar suministro a los usuarios". En tanto, en la zona de Barrio Hipódromo la empresa informó que antes de las 15 había vuelto el servicio.

Martín, vecino de 34 y 120, y Gerardo, de 38 y 122, aseguraron que al mediodía se quedaron sin servicio, y uno de ellos aseguró que "del lado de Ensenada tampoco había luz".

"Sobre parque San Martin los vecinos de calle 54 entre 23 y 25 están sin luz, con permanentes corte de energía a razón de un promedio de 6 horas por día. La empresa colocó un grupo electrógeno sobre la esquina , pero a veces falla", manifestó una lectora al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896). Por su parte, Martín Sosa, vecino de Gonnet, dijo que "desde las 15 horas del día jueves tenemos baja presión en 27 entre 488 y 489".

En otro orden, vecinos de Los Hornos reportaron que en 66 y 155, a las 7 de la mañana, un camión arrancó el cableado eléctrico y los dejó sin servicio.