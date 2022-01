Ausentes con aviso: el Covid afecta a varias actividades

El Covid está causando un preocupante ausentismo laboral y los comercios, con un porcentaje elevado de empleados infectados, acusan el impacto de los contagios. No sólo en ese sector económico tienen problemas con la atención al público debido a la merma de personal que contrajo el virus, sucedió con Control Ciudadano, en la Municipalidad, que tuvo que cerrar durante una semana por la cantidad de agentes que se enfermaron.

Según la estimación de la Federación Empresaria La Plata -FELP-, entre un 10 y un 20 por ciento de los trabajadores del sector mercantil se contagió Covid y no concurre a los locales. Esto sucede, además, en un ámbito laboral en que la actividad se resuelve casi exclusivamente de forma presencial.

“Estamos viendo en los comercios quiénes no tienen el esquema completo de vacunación” y “advertimos algunas bajas” por el coronavirus, señaló Gustavo Celestre, vicepresidente de la entidad que reúne a diferentes comercios de la Ciudad. “Para las Pymes chicas es una desgracia porque no tienen una gran cantidad de empleados. Y no está hoy la posibilidad de hacer burbuja. Estamos tratando que esto no moleste y se pueda brindar una buena atención al público”, dijo.

También la Cámara Argentina de Comercio remarcó que en la provincia de Buenos Aires 1 de cada 3 empleados no está concurriendo a su lugar de trabajo por infección de coronavirus.

“Lo que más preocupa es que esto siga avanzando y se trabe. Notamos Pymes con más cantidad de empleado que pueden armar burbujas y otras que no. Lo más importante es respetar lo sanitario”, indicó Celestre quien a la vez resaltó que “la positividad está muy alta y por eso estamos en alerta, porque con la infección de empleados se puede perder capacidad de atención y de logística en los comercios.

Ocurre que la “baja” de empleados por contagio de Covid se da en un contexto que ya, por una cuestión estacional, presenta una caída importante en el número de trabajadores. “Como todos los meses de enero muchos salen de vacaciones, así que se arranca con menos gente para atender, pero ahora la situación se agravó por el coronavirus”, puntualizó el dueño de un local de ropa del centro comercial de Calle 12.

La postal urbana de estos días, producto justamente de ese combo de causas, es la de algunos locales cerrados o con aperturas restringidas, es decir, con horarios especiales de verano. Con la irrupción, además, del calor extremo, se resintió la presencia de la gente en las calles y en los comercios.

Según se explicó desde la Cámara de Comercio e Industria de La Plata, “en muchos casos la reducción de los horarios de atención es más por la planficación de las vacaciones del personal que por otra cosa”.

La misma fuente de la entidad apuntó también a los casos en que el ausentismo se debe a la circulación del virus. “Las bajas se dan por contagio o por contacto estrecho, pero ahora eso va a cambiar por las medidas del Gobierno de no considerar contactos estrechos a aquellas personas que cuentan con el esquema de vacunación completo”, subrayó.

La industria local

No está mejor, en ese sentido, la actividad productiva de la Región. De acuerdo al panorama que describió el presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, Hugo Timossi, el sector está “bastante complicado” y detalló: “hay empresas que sólo están con guardias porque si alguna persona está con síntomas se la deriva directamente a su casa”. Sin embargo, en los establecimientos fabriles, según aclaró el dirigente, se siguen las últimas disposiciones y aquel que es asintomático y fue contacto estrecho pero está vacunado va a trabajar.

Timossi destacó como problemático el hecho de que en estos meses de verano se juntan los casos de contagios del virus con la ausencia de personal por vacaciones, aunque, recalcó, “todavía no se trata de algo que podamos considerar crítico”.

En la gastronomía

Otro sector donde repercute la ola de contagios de Covid es el de los servicios gastronómicos; en los restaurantes y bares no sólo disponen de menos personal porque una buena parte se enfermó, sino que “desde la semana pasada se siente el impacto del coronavirus, no sólo entre los empleados, sino también entre los clientes”, aseguró un empresario de la gastronomía.

Una recorrida por los distintos polos gastronómicos platenses permite advertir la escasez de público. Un poco por el éxodo vacacional y otro poco por las altas temperaturas de estos días, lo cierto es que no se ven muchos vecinos -como semanas atrás- consumiendo en restos, cervecerías y bares.

El sector público

En el sector estatal se producirán también algunos cambios, ya que el gobierno provincial determinó que los empleados que atiendan al público deberán tener dos dosis de la vacuna o testearse todas las semanas, según lo planteó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, al anunciar la actualización de las medidas sobre el pase sanitario.

Como resultado de esa medida, el personal que tenga como tarea la atención al público deberá tener al menos dos dosis de vacunación. De no ser así, tendrá que someterse a pruebas de PCR “todas las semanas” o bien tendrá que ser reasignado a otra función que no implique contacto con quienes asistan a realizar trámites.

“Hay una actualización del pase libre Covid: las personas que atienden al público en lugares cerrados deben tener al menos dos dosis; si esto no es así deben reasignarles tareas para que no estén a frente de la atención público y si esto no es posible tendrán que hacerse todas las semanas un PCR”, especificó el funcionario de Salud.

Aunque la disposición rige para los empleados públicos provinciales, se pide la adhesión voluntaria de la medida en el sector privado.