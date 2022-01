VIDEO. "Me dieron un sándwich de gusanos vivos", la asquerosa denuncia de una vecina platense

Una grave denuncia realizó una vecina platense: "Compré un sándwich para almorzar y estaba repleto de gusanos vivos". La mujer, que prefirió mantener su nombre en reserva, dijo que acudió a un local de la ruta 11, a la altura del El Carmen y en el límite entre Berisso y La Plata, y cuando recibió el pedido se encontró con la desagradable sorpresa.

"Están vendiendo comida en mal estado", escribió al WhatsApp de EL DIA y envío un video para dar cuenta de su testimonio. "¿Bromatología donde está?", se preguntó indignada y agregó: "Si se intoxica una criatura quién se hace cargo de eso".

Según contó a este diario, "el dueño dijo que había dejado el pollo arriba de la parrilla y que estaba lleno de moscas, por lo tanto creo que todo lo que estaba ahí estaría con gusanos". Además manifestó que "me quiso devolver la plata y dar otro sándwich, pero no iba a aceptarlo ya que él mismo afirmó que estaba todo lleno de moscas".

Por otro lado denunció que el hombre "me dijo que borre el video y que no lo escrache". Y la mujer claramente no le hizo caso ya que lo envió a EL DIA.