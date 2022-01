Juanfer quedó libre y River le reservó la 10

El colombiano Juan Fernando Quintero arregló su salida del club Shenzhen, de China, quedó en libertad de acción por falta de pago y en River ya le reservaron la camiseta con el dorsal número 10 para cuando se sume a los entrenamientos.

“Juanfer”, quien va a recibir la emblemática camiseta que ya utilizó antes de irse a jugar a China en 2020 y que estaba luciendo su compatriota Jorge Carrascal, arribará al país luego del amistoso de su selección nacional ante Honduras el próximo 16 de enero.

Desde el club confirmaron el acuerdo al que arribaron los representantes del jugador con el equipo chino, que en agosto del año pasado pagó nueve millones de dólares por tres años de contrato que no pudo cumplir y por eso rescindió el vínculo.

De todos modos, la llegada del autor del segundo gol en la final en Madrid ante Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 ya estaba cerrada con River y solo restaba el modo que se firmaría el contrato.

En otro orden, fuentes del club de Núñez confiaron que se volvió a abrir la posibilidad de la llegada de Fabricio Bustos, ya que el acuerdo entre los clubes estaba cerrado y restaban detalles relacionados con el fin del contrato del jugador con Independiente.

POCHETTINO CUMPLE EL SUEÑO

El mediocampista Tomás Pochettino, la primera incorporación del equipo de Marcelo Gallardo, aseguró que con su llegada a River se le cumple “un sueño” de poder jugar en un club que quería.

“Estoy en el equipo ideal para jugar y es un sueño para mí, me va ayudar mucho a mi juego. Era lo que quería, se dio y estoy contento de estar acá. Espero disfrutarlo mucho”, comentó. Y agregó: “Cuando terminó el torneo de la MLS, no sabía que iba a volver, se dio la posibilidad de un préstamo y cuando apareció River no dudé que sea la primera opción. Me tomó por sorpresa”.