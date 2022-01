La Unión Europea sacó a Argentina de la lista de países que pueden ingresar sin restricciones

Argentina ya no se encuentra más en la lista de la Unión Europea de los países desde donde se puede ingresar sin restricciones. En un comunicado de prensa se informó que “tras una revisión en el marco del levantamiento gradual de las restricciones temporales a los viajes no esenciales a la UE, el Consejo actualizó la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje. En particular Argentina, Australia y Canadá fueron eliminados de la lista”.

Cabe recordar que nuestro país había ingresado a la nómina de las naciones consideradas "seguras", que se confeccionó el pasado el 29 de octubre. Pero tras una nueva revisión semanal del Consejo, evaluó que cambió la situación epidemiológica y la respuesta general al coronavirus en Argentina, como así también la confiabilidad de la información y las fuentes de datos disponibles en cada país, que son los parámetros que se toman para subir o bajar el pulgar.

Es por eso que por la crisis sanitaria en la que está inmerso el país, por el avance de las cepas Delta y Ómicron que provocaron una tercera ola, Europa le cerró la puerta a los argentinos. Es preciso resaltar que la semana pasada terminó con un nuevo récord de contagios 139.853 casos positivos en sólo 24 horas.

Ahora sólo 14 países están en la nómina de permitidos: Bahréin, Chile, Colombia, Indonesia, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y China (sujeto a reciprocidad). "Los viajes no esenciales a la UE desde países o entidades que no figuran en el Anexo I están sujetos a restricciones de viaje temporales. Esto es sin perjuicio de la posibilidad de que los estados miembros levanten la restricción temporal de viajes no esenciales a la UE para viajeros con todas las vacunas", agrega el comunicado publicado en la página oficial del Consejo de la UE.