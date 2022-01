Investigan la muerte de un hombre que llegó golpeado a la clínica Mosconi

Estela es la hija de María Mercedes Lescano, la pareja de Claudio Chivel, quien murió ayer por la mañana presuntamente por Covid-19. Sin embargo, la familia de Chivel pide que las causas de su fallecimiento se investiguen, luego de observar las lesiones que el hombre de 98 tenía al ser trasladado desde el hogar de ancianos en el que estaba, hasta la clínica Mosconi de Berisso.

“Uno de los hijos de Claudio pudo tomar fotos de él en la clínica y de ahí se fue a hacer la denuncia comisaría Primera de Berisso”, le contó Estela a EL DIA. El jubilado pasó los últimos cuatro meses internado en la institución que funciona 64 entre 153 y 154. “Entró ahí porque estaba grande y mi mamá no podía con él, pero lo íbamos a visitar todos los días”, contó Estela. Y agregó: “Con el tema este del Covid cambiaron las reglas todos los días, y el 2 de enero nos comunicaron que no podíamos ir hasta nuevo aviso porque harían refacciones para que las visitas puedan ser normales”. “Con sus 98 años, tenía lucidez total. Su problema es que era mayor y como perdió la masa muscular su estabilidad era mala. El jueves 13 de enero nos llamaron para avisarnos que lo trasladaban hasta la clínica Mosconi por un golpe. Cuando llegó, le hicieron un hisopado de Coronavirus y le dio positivo. ¿Cómo es entonces? ¿No nos dejaban entrar y él se contagió?”, se preguntó la mujer.

A Chivel lo aislaron por cinco días. Había entrado consciente, pero deshidratarlo. “Nunca nos dijo que lo hubieran golpeado. Pero algo turbio hay, nosotros queremos saber cómo llegó a ese estado, esto tiene que aclararse. La abogada de PAMI nos dijo que nos iban a dar una mano”, sostuvo Estela.

En tanto, Elena Luján Garde relató que su madre, Margarita Larrachado (101), vivió una situación similar en el mismo establecimiento. , estaba en el mismo lugar. “El 6 de octubre falleció, después de estar internada por desnutrición y deshidratada. Pesaba 35 kilos. Cada vez que iba a llevarle algo, me aseguraban siempre que estaba bien pero no me dejaban verla”, contó. Y aseguró que una semana antes, “la internaron con un corte en la cabeza y hematomas”.