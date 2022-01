VIDEO: Colegio de Odontólogos: denuncian que se presentó un interventor "ilegal"

El colegio de Odontólogos distrito 1, que encabeza La Plata, lleva varios meses de crisis institucional. Hubo postergaciones de elecciones y tras realizarse el comicio no se concretó la proclamación de las nuevas autoridades. La ausencia de este acto administrativo deriva en la intervención del colegio, que se iba a llevar a cabo los primeros días de enero y venía demorada.

Esta mañana surgió un nuevo capítulo en el conflicto. Según denunciaron, se presentó un "interventor ilegal" en la sede de 3 entre 41 y 42, lo que generó un enorme revuelo y hasta debió intervenir la Policía.

Hernán Gossen, el profesional integrante de la Agrupación Unión y Compromiso, habló de la "situación preocupante y hasta alarmante" que atraviesa el Colegio ya que en diciembre pasado hubo elecciones y "por maniobras políticas no pudimos asumir el cargo que ganamos. Estamos en un momento de acefalía, donde el Consejo Superior a nivel Provincia, tiene que designar la intervención". Según explicó, de los 9 distritos 7 tienen que aprobar la intervención, cosa hasta hoy no sucedió".

Sobre lo sucedido esta mañana, contó que "vinimos a entregar una nota y vimos que un supuesto interventor estaba tomando el cargo cuando aún no está aprobado. Legalmente es una aberración. Es ilegal que una persona haya intentado tomar cargo como interventor. Pudo hacer uso de fondos, de los empleados, de todo lo que es una institución como la parte edilicia y los insumos".

Gossen resaltó que "estamos intimando desde nuestra lista para que esto se resuelva lo más rápido posible. Es un trámite administrativo. Lo que pasa es que no se hace porque a nivel provincia, la agrupación que perdió, prefiere tener un distrito no afín a ellos menos, entonces estarían en simple mayoría. Acá estamos preocupados porque el odontólogos no tiene a dónde recurrir, y hay empelados que no saben si van a cobrar este mes". En ese sentido sostuvo que "estamos haciendo lo imposible para que el interventor tome posesión del cargo y creemos que en máximo 5 días esto está solucionado. Pero lo que quieren es dilatarlo en el tiempo y la preocupación es muy grande. Vamos a hacer una presentación local y provincial, esperando que podamos tener un diálogo abierto".

Cabe recordar que a fines de noviembre, compitieron la lista del ese entonces oficialismo, Odontólogos en Lucha Argentina (OELA) con la alternativa Unión y Compromiso. Las elecciones tuvieron un convulsionado proceso que derivó en la renuncia de la junta electoral distrital y quedó resolver el resultado de tres partidos que forman parte del distrito, en los que están en juego 4 consejeros, sobre un total de 25. Así fue que las autoridades del distrito 1 llamaron a asamblea para proclamar a la nueva conducción para el 11 de enero, lo que finalmente no sucedió.

Es por ello que la crisis institucional del Distrito que encabeza La Plata desembocará en otro conflicto inusual, como es la intervención por parte del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires del Consejo Superior del colegio de Odontólogos bonaerense.