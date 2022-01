Salen al cruce de Kreplak tras criticar a pediatras "antivacunas" y hablar de "mala praxis"

Una vez más, el ministro de Salud bonaerense, Nicolas Kreplak protagonizó otra polémica tras acusar de “mala praxis” a la Sociedad Argentina de Pediatría y culparla del bajo número registrado en torno a la vacunación en los menores de 11 años. Ante sus dichos, el expresidente de la entidad, Omar Tabacco salió al cruce del funcionario.

“Estuve reunido con el ministerio de Salud de la Nación, al doctor Kreplak no lo conozco, jamás hablé con él”, sentenció Tabacco en diálogo con Radio Rivadavia, y afirmó: “Estas bravuconadas de ninguna manera nos ayudan a poner luz sobre la situación”.

En la misma línea, el titular de la entidad sostuvo que el planteo original de la Sociedad Argentina de Pediatría apuntó a adquirir conocimiento de la información con la que contaba el ANMAT para la autorización de la vacuna de Sinopharm en niños de 3 a 11 años en situación de emergencia.

“En 48 nos reunimos, porque tenemos buena relación con el ministerio de salud de la Nación, y cuando vimos junto a expertos cuáles eran las condiciones, lo apoyamos enfáticamente de entrada”, destacó, y sentenció contra Kreplak: “Quienes no participaron de eso no deberían expresar las cosas de esa manera”.

Asimismo, el médico rememoró otras declaraciones del ministro que generaron repercusión como lo fueron sus dichos contra “los médicos de a pie”. “Recuerdo que había dicho que los médicos de a pie no sabíamos cosas que sí sabían las autoridades, y me acuerdo que le rememoré que las familias le preguntan a los médicos de a pie, y no a los funcionarios”, apuntó.

Por otro lado, Tabacco insistió en que se debe avanzar en la vacunación de niños , y ponderó que enero y febrero “deben ser los meses de la vacunación de los chicos”.

Para finalizar, el extitular de la entidad declaró: “No hay ninguna duda de que hay que vacunar a los chicos con las vacunas autorizadas por el ente regulador del país”, y señaló que la vacunación garantiza protección en los menores, fortalecimiento de la inmunidad comunitaria y apuesta a la socialización, específicamente en la apuesta a la presencialidad escolar.