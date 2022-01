Motochorros salvajes y sin límites en La Plata: le pegaron una patada voladora a una mujer

"Gracias a Dios no me mataron, la patada me noqueó", describe entre lágrimas y con voz temblorosa la mujer de 56 años -que prefiere no brindar su identidad-, temiendo de que su mamá de 80 se entere lo que le sucedió. En contacto con EL DIA, contó la pesadilla que vivió a mano de dos motochorros que no solo le robaron sus pertenencias, sino que la atacaron salvajemente. "Mi mamá me llega a ver así y le da algo, es horrible lo que estoy pasando", reveló.

Todo sucedió el último viernes cerca de las 20.45 horas. En ese momento la Ciudad era un horno con altas temperaturas, por lo que la mujer, junto a su hija de 19 años, no tuvieron mejor idea de ir hasta la casa de un familiar a darle de comer a unos gatitos. "Mi hermano me dejó las llaves para darle de comer a sus gatos, y en ese horario se podía caminar. Sin saber lo que iba a pasar, habíamos planeado hasta ir a comer un helado", contó.

En el trayecto, exactamente a mitad de cuadra sobre calle 5 entre 40 y 41, dos individuos en moto pasaron a toda velocidad, y en cuestión de segundos retornaron, se subieron a la vereda e interceptaron a sus víctimas. A punta de pistola, las amenazaron y les arrebataron las carteras. No conformes, y pese a la no resistencia de la madre, uno de ellos le propinó una "patada voladora" en la cara que hirió y dejó ensangrentada a la mujer. "Literalmente me noqueó, fue horrible. Sentí que moría de dolor, pero saqué fuerzas solo para saber si a mi hija le habían hecho algo", expresó.

Tras el brutal ataque, los delincuentes huyeron a toda velocidad. Es ahí cuando la mujer en estado de shock verifica que su hija esté bien, y en llanto -según su relato- tomó un taxi y decidió volver a su casa. "Nunca sentí un dolor tan grande, del golpe también me golpee la cadera, la cabeza y los brazos. Lamentablemente sólo me queda agradecer que no me mataron, es triste, pero es así", detalló llorando.

Cabe marcar que tanto la mamá como la adolescente asistieron a una guardia para ser atendidas.

"La policía tiene poca empatía"

La damnificada relató que el sábado, un día después de lo sucedido, se dirigió a la comisaría segunda de 8 y 38 a realizar la denuncia, pero no tuvo una buena atención. "Me acerqué en estado de shock a denunciar lo sucedido y la persona que me atendió en la comisaría no estaba capacitada para atender una situación de esa naturaleza siendo muy poco sensible, con poca empatía viéndome en las condiciones en que estaba", relató.

En continuidad con lo contado, agregó: "Me dijeron que solo había dos policías y que me debía dirigir a 12, 60 y 61. Les dije que ya no me podía quedar porque no me podía mantener parada y que si había llegado hasta ahí es para que no le pase a otra persona lo mismo".

Por último dijo: "Esa zona es sumamente peligrosa , la verdad que no salí de mi casa desde ese día, quedé traumada".