De La Favela a Qatar

El fútbol argentino tiene miles de historias de superación. Las hay de a cantidades y con todas sus variantes. Una de ellas, que toca de cerca por su relación con la Región, es la de Luis Martín, el Profe, aquel goleador de la Liga Amateur Platense que en silencio llegó a la Selección para convertirse en una pieza clave del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Estuvo en la principal foto deportiva del año que se terminó y sueña con repetirlo en este 2022, cuando en noviembre la cita se traslade de Qatar.

Si Martín tiene una virtud es su humildad. Pese a que está viviendo un cuento de hadas no se la cree. Bien podría tomar distancia y gozar de su “popularidad” para manejarse. Pero no. Y además de aceptar la nota quiso pasar por la redacción, para charlar de fútbol. Le puso la mismas ganas que a sus visitas semanales por diferentes clubes de la periferia platense donde pasa a dar una mano y charlar con los más chicos, a los que le cuenta su historia.

Su historia, dice él, no tiene nada que merezca un premio Nobel. Pero sí mucho de enseñanza para miles de pibes que hoy transitan una vida plagada de obstáculos y desesperanza. Un presente donde no asoma muy alentador para aquella persona que no tenga un fuerte respaldo económico familiar.

“Cuando terminé el secundario me puse a jugar al fútbol ‘profesional’. No me dio para jugar en Estudiantes pero sí en varios clubes del Interior de la provincia. En ese entonces era volante, pero le pagaban más al ‘9’, al goleador. Y así me convertí en delantero”, comienza un largo recorrido verbal.

En verano, cuando empezaban los torneos regionales, el Luifa (apodo por el goleador de Belgrano) empezó a peregrinar por diferentes pueblo y ciudades. Jugaba por un puñado de pesos a la semana que utilizaba casi en su totalidad para ayudar a su familia, radicaba en el popular barrio La Favela de Tolosa. Hoy sus padres, que están mayores y con algunos problemas de salud, desbordan de orgullo.

Luego se hizo más fuerte en La Plata, en clubes importantes de la Liga Amateur, de la que se convirtió en el mayor goleador histórico. En paralelo, antes de tocar los 30 años, empezó a estudiar Educación Física, carrera que superó en pocos años para luego empezar a trabajar en el Pincha. De ahí, tras más de una década, a la AFA hasta encontrar un lugar en la Selección que en 2021 rompió una racha negra tras consagrarse campeona de América en Brasil.

-¿Cómo cerraste el año?

-Muy bien, fue una temporada intensa pero pudimos alcanzar los objetivos planteados y eso hace las cosas mucho mejor. Y nos da felicidad. Pero no hay mucho tiempo para disfrutar porque ahora se viene otro desafío: el mundial.

-El ciclo de Scaloni se consolida en la Copa América, pero llevaba más de un año y con fuertes críticas...

-Sí, el título hizo que se notara todo lo bueno, pero el grupo desde antes ya venía dando muestras de consolidación. La anterior Copa América en Brasil, en la que quedamos injustamente eliminados en semifinales, nos había ido muy bien. Después fue un crecimiento de ambas partes: cuerpo técnico y la de un grupo humano de jugadores increíble.

-El grupo parece estar listo para jugar el Mundial lo antes posible pero será en noviembre, ¿cómo se planifica?

-Quisiéramos que se jugara mañana (risas). Un año, para algunas cosas es muy poco tiempo pero para otras una barbaridad. Pero igual confiamos plenamente en los jugadores que componen la Selección y estamos muy esperanzados con hacer un buen mundial. En cuanto a la planificación todavía faltan algunos detalles porque no tenemos los calendarios confirmados . Por ejemplo la Premier y la Liga francesa van a ceder a sus jugadores un par de semanas antes. Pero ya estuvimos en Qatar con Walter Samuel y el presidente Tapia para elegir el predio de entrenamiento y toda la logística.

-¿Favorece o perjudica que el mundial se juegue en noviembre y no en julio?

-En el formato normal los jugadores llegan con una carga de partidos congestionada. Ahora tendrán sus vacaciones, las pretemporadas con sus clubes y llegarán, desde lo físico, de otra manera.

-¿Cómo es trabajar con Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor jugador del mundo?

-Lo que ve la gente a través de las redes es lo que sucede adentro. Es todo así y espontáneo. Lo dicen y demuestran en cada nota. El grupo está muy fuerte y firme. Y pasa por la humildad que tienen todos y las ganas de representar al país. Leo es uno más, de verdad que con su humildad desactiva todo tipo de tensión que puede generarse. Desactiva cualquier cosa que te pueda estar pasando. Te invita a tomar unos mates o a jugar a las cartas y listo. Sos uno más frente a él, hablás de fútbol o de cosas de la vida. En la Copa América estuvimos 53 días concentrados y hablamos de todo. Después de tantas cosas lo tratás como uno más, que en definitiva es lo que él quiere.

Sus amigos cuentan que durante la Copa América Leo vio un tatuaje en su pierna derecha: Juan Sebastián Verón con la copa Libertadores. El Profe, sonriendo lo miró a su cara y le dijo: “Culpa tuya no tengo la del copa mundo en la otra pierna”.

-Ahora parece más fácil, pero ¿cómo fue tu primera práctica?

-Uff, cómo olvidarla. Me pasó de todo. Fue en EE.UU, habíamos visto canchas que no nos la dieron, era un día feriado allá... En el momento no me temblaban las piernitas, pero cuando terminé me pasó todo de golpe. Negarlo sería necio. Uno nunca está preparado para este tipo de trabajo, pero en lo personal confiaba en mis condiciones. Y haber jugado al fútbol me ayudó, porque si bien lo hice en otro nivel, adentro del vestuario se habla de lo mismo.

-¿Con qué tipo de país te encontrarte en Qatar?

-A nivel infraestructura es increíble. Los estadios son bárbaros y de muy fácil acceso. Lo único negativo que vimos es el colapso que se vive en los traslados porque hay mucha obra en construcción. Pero lo van a resolver. Otra cosa que vimos es que los predios de entrenamientos, al ser de clubes de allá, son muy buenos pero no tienen medidas de seguridad. Son abiertos y de libre circulación. Verlo a Messi es la tentación.

-No es una geografía accesible, ¿cómo hacen con los campos de juego?

-No sé cómo hacen pero están todos increíbles. En muchos casos son sistemas mixtos, pero algunos son totalmente naturales. Sin dudas están a la altura de lo que requiere una competencia mundial.

-La época del año es más generosa que otras en ese lugar...

-Sí, hasta el mediodía hace unos 30 grados pero a partir de las 14 baja un poco y a las 16:30 ya empieza a anochecer. Es más, de noche está fresquito. Salvo que haya partidos a las 13, los demás partidos no van a ser un problema para los jugadores.

-¿Cómo es Scaloni? ¿Cuándo y dónde lo conociste?

-Lo conocí cuando jugaba en Estudiantes, pero como hincha. Después un día me lo presentaron en AFA, para trabajar en un seleccionado que iba a participar de un torneo en L’Alcudia. Yo estaba con el Sub 15 desde hacía dos años. Cuando pasó lo de Rusia él se hizo cargo de la sub 20 y me convocaron. Empezamos con una serie de amistosos y luego la Copa América en 2019. No sólo que estoy agradecido por el lugar que ocupo sino con las personas con las cuales trabajo. Leo depositó mucha confianza en mí, espero poder devolverle todo eso.

Sus inicios en La Favela

“Cuando uno mira para atrás y vi su recorrido es más fácil para afrontar este presente. Me crié en los monoblocks de 19 y 528. Es un barrio de gente humilde y trabajadora. A mí me enseñó a sobrellevar encontronazos que te da la vida, ser trabajador y solidario. Todo eso me ayudó para ejercer mi profesión. Ese barrio y Estudiantes -donde estuve 15 años entrenando infantiles y juveniles- me enseñaron todo”, relata de modo sintáctico el camino que le tocó vivir en el fútbol.

-Cómo fue tu paso por la Liga Amateur Platense?

-Maravilloso y tengo un récord que me llena de orgullo: 215 goles en mi paso por todos los clubes, Fuerte Barragán, Everton y El Cruce. Al principio era volante por derecha, pero como le pagaban más dinero al que hacía goles cuando empecé a jugar en los torneos del Interior me hice delantero a la fuerza (risas).

-Otro mérito es que hiciste la carrera de “grande”...

-Si se puede decir grande sí. Tenía 27 años y cada vez que paso por los clubes, algo que me gusta mucho porque trato de generar conciencia en los chicos. La educación es clave en la vida. Porque todos soñamos alguna vez con jugar al fútbol y a mí lo que no me dio las piernas me lo dio el estudio. Se me terminaba la carrera como futbolistas y empecé a estudiar la carrera de educación física. La hice rápido porque no tenía mucho tiempo para perder. Y gracias a ese profesorado seguí vinculado al fútbol.

-¿Quién fue el que te abrió las puertas de AFA?

-Juan Sebastián Verón y le voy a estar agradecido de por vida. Cuando él presentó un proyecto para las selecciones juveniles convoca a Hermes Desio, Alejandro Saggese y a mí. Para mi fue un momento increíble. Tuve una emoción y un orgullo muy grande. Evidentemente siempre hay gente que se fija cuando hacés las cosas bien y Sebastián las valoró. Es una persona que me ha tratado siempre muy bien.

-¿En el brindis de fin de año el primer deseo estuvo relacionado con el mes de noviembre en Qatar?

-Bueno, no voy a negar que es un deseo personal, grupal y de todo el país. Pero te soy sincero, después del año tan difícil que pasé con mi familia en relación a la pandemia no puedo ser egoísta y también pedír por la salud. Si estamos bien de salud todo lo demás es más fluido.

