El deseo de volver, la importancia de lo humano y el gran objetivo: la Libertadores

Dicen que uno siempre vuelve a los sitios en los que fue feliz. Sin embargo, el caso de Agustín no parece ser ese, ya que el uruguayo, que ayer brindó una conferencia de prensa virtual en su regreso a Estudiantes, expresó: “en ningún momento sentí que me fui”.

Contento y disfrutando de este momento (según sus palabras), el central explicó que ni siquiera se despidió de sus compañeros tras el cierre de su vínculo con el León.

“Nunca me despedí. Sabía que iba a hacer todo lo posible para poder volver, más que nada por lo hecho en el año y por la forma en que el club me trató y el grupo me recibió”, destacó. “Así que en ningún momento me despedí. Sí solamente esperé a que se solucionaran las cosas, que era más que nada el tema de resolver la compra o la rescisión”, agregó antes de referirse al tiempo que se tardó el resolver su retorno. “Se complicó un poco pero creo que la voluntad mía se hizo valer. Pasó lo que yo quería. Estoy contento y disfrutando el momento. Y entrenando a full para ponerme al mismo nivel físico que mis compañeros”, completó.

A continuación, se refirió al esfuerzo del club y también al propio, aclarando que en sus prioridades aparecieron lo humano y también lo deportivo desde siempre.

“Estudiantes hizo un esfuerzo y yo también, porque sentía que es un equipo que me dio mucho en un año. Que por ahí gané muchísima visibilidad. Gané en muchos aspectos que en otro lado no los tenía. Todo eso independientemente de la forma en que me sentí acá en cuanto a lo grupal y la institución en general, que está ordenada y que tiene los objetivos claros. Eso me hizo decidir”, aclaró. “Obviamente que uno puede perder un poco de plata, pero prefiero perder un poco de plata y ganar en cuestiones humanas, que eso no me lo puede quitar nadie. Hay que poner las cosas en la balanza y priorizar muchas veces las cuestiones humanas, que son las que nos hacen ser mejores personas y también nos hacen mejorar”, continuó.

Al momento de referirse al objetivo grupal, fue claro: “A corto plazo ya entrar en fase de Libertadores. Y a partir de ahí, soñar. Soñar porque no nos puede quitar nadie el sueño de ganar una copa”.

Seguidamente, el compañero de dupla de Noguera analizó los refuerzos y lo que ve del equipo de cara a lo que se viene para el Pincha.

“Lo primero y primordial es lo humano. Y creo que los chicos que vinieron han aportado lo suyo y se han integrado al grupo de una manera que es la que todos queremos, con alegría, con ganas de entrenar y con el esfuerzo de que todos nos ayudemos a todos a subir el nivel”, manifestó. “Todos estamos con las ganas de competir. Tenemos la triple competencia, porque también tenemos la Copa Argentina. Y creo que tenemos que tener un plantel rico en variantes para poder afrontar las tres. Estamos trabajando en doble horario. Yo me sumé un poquito más tarde pero hace dos semanas que están trabajando; y he hablado con los compañeros y me dicen que los están matando. Yo me sumo para trabajar de la misma manera y aportar de mi lado lo que pueda”, expresó.

Dentro de las caras nuevas del León se destacan la de Mauro Boselli y Emmanuel Mas, no sólo por sus respectivas trayectorias sino porque representan, junto a Mariano Andújar, los tres campeones de Copa Libertadores que hay dentro del actual plantel estudiantil. Al respecto, Rogel se refirió a lo importancia de tenerlos como compañeros.

“Obviamente que hablamos con los muchachos. Todavía con Mas no hemos coincidido, pero a Mauro lo conocí hace dos días y como persona es un tipo excelente. Y como jugador no hay nada que agregarle. Vino a sumar. Vino a ser piedra fundamental en el equipo”, expresó. “Y creo que va a ser importante para nosotros tener esa experiencia no solamente para la Copa, sino para todas las competiciones que son importantes. Creo que ellos van a ser piedra fundamental para poder ganar el lugar que tenemos que ganarnos”, reflexionó.

