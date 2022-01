Connie Ansaldi: la influencer bajó 10 kilos y habló de su salud

Connie Ansaldi compartió a su más de un millón de seguidores su logro con diez kilos menos y una reflexión sobre la importancia de estar saludable más allá de lo estético. Su posteo obtuvo más de diez mil “Me gusta”.

"Un poco más de 10 kilos me separan entre un cuerpo y otro”, comenzó contando la ex panelista. Luego aclaró que “el punto no es el peso”.

“Adelgazar es una consecuencia y no al revés. El verdadero cambio está en ordenar la alimentación para que se transforme en un estilo de vida y no en una dieta forzada con el objetivo de bajar los kilos que creemos tenemos de más. Alimentación, suplementos, hacks de tecnología, meditación, sueño y mi parte más floja, ejercicio, son el combo ideal para una vitalidad real y una mente productiva en un cuerpo más sano”, continuó la influencer.

En su recorrido, la inspiraron tres personas fundamentales: “Ellos son claves en este cambio saludable. Siempre fui flaca. Kilos más kilos menos, mi cuerpo es armonioso. Pero no siempre me preocupó lo que comía. Ahora sí. Porque sé que la salud tiene efectivamente que ver con eso. Sé, que no es una cuestión de estética tener kilos de más o de menos sino que es una cuestión de cuán bien queremos vivir y cómo”.

“Todos podemos ser el cambio que admiramos en los otros porque somos el cambio en el que creemos llevado a la acción. Es solo cuestión de empezar”, cerró feliz con su presente.

Vale recordar que en diciembre pasado la comunicadora y emprendedora había contado que tenía un anillo especial que la ayudaba a medir el sueño y estar mejor. “Me voy midiendo y cambié toda la alimentación, nunca tuve tan bien el pelo.

“No dormir es el asesino silencioso. A mí es lo que más me cuesta porque yo soy nocturna, me cuesta dormir temprano, levantarme temprano, pero hay que hacer el esfuerzo y ayudarse con cosas naturales: melatonina, valeriana, té y apagar las pantallas”, agregó.