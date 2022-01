Juana Repetto le preparó helado con leche materna a su hijo y en las redes le dijeron de todo: ¿Qué dicen los expertos?

Juana Repetto le preparó leche materna a su hijo Belisario, de 6 meses, y lo contó en las redes sociales. El resultado de la publicación fue una polémica desatada por la ola de comentarios de los internautas que la tildaron de "asquerosa". Sin embargo, en medio de las repercusiones, un experto salió a bancarla y deslizó sus motivos.

Según explicó a los medios el médico pediatra Antonio Morilla (M.N. 60266) "la leche materna no tiene precio" y algunos países, como es el caso de Noruega, "la incluyen dentro del Producto Bruto Interno como un valor importante". Por otro lado, señaló que la leche materna "cubre todos los requerimientos que necesita un niño".

Para ir a referencias de más acá y más concretas, Morilla aseguró que el Banco de Leche de la provincia de Mendoza enseña a las madres recetas para que produzcan alimentos como panqueques y muffins.

Asimismo, el experto recordó que el congelamiento de la leche materna no implica la pérdida de nutrientes y que es una práctica frecuente que implementan las madres que deben ir a trabajar o dejan su bebé a cargo de otra persona.

Pero no todas fueron críticas para Juana Repetto. Entre las voces que se alzaron para apoyarla estuvo Paula Chaves, quien expresó: “Qué rotos están todos… que nos siga pareciendo raro que una mujer amamante hasta que se le cante a su hijo o hija. Qué nos de asco la leche humana, que si supieran los nutrientes y beneficios que tiene, les puedo asegurar que se tomarían litros y litros”.

Y agregó: "No les da asco la leche que sale de una pobre vaca encerrada en un corral de 2x2, llena de mentiras que nos hacen creer que son buenas para nuestro cuerpo. Yo no solo hice helados de leche materna, sino que también hice polentas, purés y no sé si alguna vez no le hice a marido un café con leche eh jajaja”.