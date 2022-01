Del pánico al alivio, cómo fue la salida de la cárcel de Soldán

En 2004, Silvio Soldán pasó dos meses preso en el marco de la causa que investigaba a su ex pareja, Giselle Rímolo, por “tráfico de medicamentos seguido de muerte”. En diálogo con Infobae, dijo que su paso por la cárcel le “cambió la vida” y lo llevó a “reflexionar un millón de cosas”. Para el conductor, “que la gente no me haya condenado socialmente fue un alivio”, y reveló que sintió “pánico” en su primera salida pública tras su liberación de Devoto, pero que la gente lo ovacionó. A los 86 años, dijo que se encuentra en “un gran momento”, feliz y enamorado otra vez.