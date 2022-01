El pago no salió y amenazan con inhabilitar a Carbonero

En medio de un mercado de pases que sigue siendo complejo para Gimnasia pero que aún se mantiene una expectativa por la contratación de Mauro Zárate, hay un tema que continúa sin resolverse y que no es menos importante que la potencial incorporación de el ex delantero de Vélez y Boca. Se trata de la compra de Johan Carbonero.

Gimnasia todavía no giró los 2,2 de millones de dólares acordados con Once Caldas por la adquisición del 70 por ciento de la ficha y desde Colombia meten presión y le ponen un plazo a su paciencia. Según pudo saber este medio, el ex equipo de Carbonero amenazó a la dirigencia tripera con recurrir a FIFA y pedir que el futbolista no pueda jugar oficialmente hasta tanto no se salde la deuda.

En un principio, el giro del dinero estaba trabado por un supuesto impedimento de transferir el dinero debido a una deuda con Audax Italiano de Chile por la compra de Rodrigo Holgado. Sorteada esa situación, desde el Lobo aseguraron que la traba es sacar los dólares del país para terminar de cerrar la operación del punta cafetero.

En calle 4 aseguran que el dinero para pagar al colombiano está disponible y será depositado cuando se tenga el “ok” para girarlo. Esa autorización, según comentaron, no se da por cuestiones administrativas que excederían a Gimnasia. En Once Caldas y por más cierto que sea, ya no creen en el argumento de la institución albiazul y analizan tomar la determinación de acudir a la Federación.

Lo que está claro y eso tranquiliza en cierta medida a la Comisión Directiva es que el futbolista ya está inscripto como patrimonio de la institución y no deberá volver a su antiguo club. Y es por ello también que los directivos colombianos buscan articular una inhabilitación para el punta que es una de las cartas ofensivas más importantes que tiene Néstor Gorosito en el plantel.

Si bien ante el incumplimiento, por el motivo que sea, asoma como algo razonable que Once Caldas busca impedir la participación del futbolista con la camiseta del Lobo, esa acción no es sencilla de lograr puesto que generalmente se prioriza el derecho al trabajo del deportista, quien en este caso, no tiene responsabilidad alguna del entrevero que se generó entre los clubes.

Lo cierto es que el panorama sigue poco claro aún y según marcaron desde el conjunto de Manizales, la comunicación entre los miembros directivos de ambos clubes se cortó el pasado 11 de enero. El compromiso asumido había sido que una vez que el Caldas mandara el contrato apostillado como se había requerido desde La Plata, el dinero sería girado entre 3 y 5 días hábiles después. Eso todavía no sucedió.

Cabe recordar que el dinero de Carbonero está disponible por un aporte externo, que según se informó, será por mutuos en pesos al cambio oficial de hoy y será sin interés a la hora de la devolución.

De momento, el jugador participa normalmente de la actual pretemporada del equipo, luego de haberse sumado una semana más tarde, justamente por estas cuestiones de negociación.

En tanto, aún no se informó desde el club Mens Sana, si finalmente el protagonista estampó la firma en su nuevo contrato que, a priori sería por tres años.

El cafetero lleva 41 partidos disputados con la camiseta del Lobo y marcó 10 goles, además de haber participado en varios otros.